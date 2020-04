PRD advierte sobre desempleo si no hay estímulos a IP

"Con su decisión de no apoyar a la Iniciativa Privada, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) será el responsable de la pérdida inmediata de casi 1 millón de empleos en el país", advirtió la Dirigencia Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD.

"No le interesa que la gente tenga trabajo. Le interesa crear clientelas electorales que dependan de sus programas sociales, criticó", Ángel Ávila Romero.

El dirigente nacional del Sol Azteca señaló que sólo en México el presidente decide no generar programas de estímulos fiscales para sus empresas, mientras que en todos los países ponen como bien superior el mantener los empleos de su población.

"Si López Obrador no otorga estímulos fiscales a las empresas (pequeñas, medianas o grandes) lo que esta poniendo en riesgo son millones de empleos formales. No basta con repartir programas sociales, se debe cuidar la planta laboral y con ello se podrá salir de la recesión", comentó.

Al coincidir, la también integrante de la DNE del PRD, Karen Quiroga Anguiano sentenció que la lenta reacción del gobierno federal dejó en la indefensión a miles de trabajadores que desde hace una semana fueron despedidos o se les envió a sus casas sin goce de sueldo, lo cual generará un severo problema social en el mediano plazo.

También, señaló que México debe transitar hacia un plan económico como el de Estados Unidos, dado que por la emergencia sanitaria y el aislamiento urge que el gobierno ponga en marcha un programa para cubrir el salario de todos los trabajadores que están en sus casas y sin dinero.

Criticó que se pidió proteger a los trabajadores que no forman parte de los servicios esenciales hasta por un mes, "pero no nos aclara si será el salario íntegro o el equivalente a un salario mínimo, dado que en el Decreto se declaró emergencia y no contingencia, como señala la Ley Federal del Trabajo", cuestionó.

"Desde el PRD hacemos un llamado al gobierno para apoyar a esos trabajadores, mediante un programa a cargo de la Secretaría del Trabajo en el que se dé un apoyo mensual a todas esas personas que no tuvieron más remedio que retirarse a sus casas sin dinero", apuntó