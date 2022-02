Reporteros protestan en la mañanera por asesinatos a periodistas; guardan minuto de silencio

Luego de las protestas que se han venido registrando por distintos periodistas en contra de la violencia que se registra en el país y que ya tiene como saldo 5 comunicadores asesinados, un reportero de la fuente presidencial, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se le harían preguntas este miércoles, como expresión de rechazo a la inseguridad que está viviendo este gremio.

➡️ Reitera AMLO que se investigue a periodistas famosos

Al hacer uso de la palabra en la conferencia de prensa matutina de López Obrador, el reportero Rodolfo Montes recordó que periodistas en la Cámara de Diputados y en el Senado protestaron por la violencia que ha dejado 5 periodistas muertos en lo que va del año y le recordó que al presidente López Obrador que esas protestas no son para apoyar a un periodista en particular, en referencia a los cruces de declaraciones que mantiene el presidente con el periodista Carlos Loret, quien es critico a su gobierno, sino para protestar por los asesinatos de periodistas.

Montes subrayó que, en solidaridad por los periodistas muertos, desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón a la fecha, la mayoría de la fuente presidencial no le haría preguntas al mandatario.

"La mayoría de quienes estamos aquí, queremos decirle con todo respeto no queremos formularle preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo".

Sociedad Prensa internacional exige acción contra violencia hacia periodistas en México

El reportero recordó que el abstenerse de hacerle preguntas este miércoles al presidente es porque, de acuerdo con las estadísticas de los asesinatos a periodistas en México, son perpetrados por servidores públicos, como autoridades municipales y estatales y recordó que esos datos los tiene el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y, es que, de acuerdo con datos oficiales, los agentes del Estado, en sus diferentes niveles de Gobierno, son los principales agresores de la prensa en México.

La organización internacional para la defensa de los periodistas, Articulo 19, señala que en promedio cada 12 horas se cometió una agresión contra el gremio periodístico en México y que, tan solo en el primer semestre de 2021, funcionarios públicos cometieron 83 agresiones contra comunicadores.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que estaba de acuerdo en la manifestación y también que es necesario cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, por lo que se comprometio seguir haciéndolo, mientras acotó que se debe considerar es que en su gobierno no se manda "aniquilar a nadie" y sostuvo que, en su administración, no es como era antes que el Estado, "era el principal violador de los derechos humanos".

El mandatario aseguró que si hay pruebas de violaciones a derechos humanos se castiga y aseveró que su gobierno no es represor de nadie mientras recalcó que él es solidario con el gremio periodístico.

Aunque el presidente dijo: "Que bien que se separe, hay que proteger a todos, ricos pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos, porque la vida es lo mas valioso y todos tenemos derecho a la vida", aunque destacó que no se debe utilizar estos lamentables hechos de asesinatos de periodistas “para atacar al gobierno que represento”, dijo el presidente.

López Obrador aprovechó para criticar al periodista Jorge Ramos quien lo cuestionó por la violencia contra los periodistas, aunque dijo que lo respeta y recalcó que se debe poner por delante siempre la libertad de expresión, pero no solo de un grupo, sino de todos.

Destacó que no tiene ningún problema de conciencia y no es un represor y que ojalá se comprendan sus acciones, mientras reiteró que no tiene ningún problema con nadie.

Sociedad Periodistas boicotean conferencia de senadores de Morena

Finalmente recordó que a los periodistas Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui se les censuró en gobiernos anteriores y aclaró que él no es responsable de la noticia falsa de la salida del periodista Ciro Gómez Leyva de su noticiario nocturno.

Desde que fue asesinado Hebert López en Oaxaca, el pasado 10 de febrero, muerte que representa el quinto homicidio de un comunicador en México, en lo que va del año, se intensificaron las protestas del gremio periodístico.

Ayer en la Cámara de Diputados, los periodistas que integran la fuente del Congreso, se manifestaron por estos asesinatos de comunicadores que ya superan los 50 reporteros en lo que va del gobierno del presidente López Obrador; mientras que en el Senado, los reporteros que se encargan de la crónica parlamentaria, hicieron un vacío en una conferencia de prensa del grupo legislativo de Morena, donde los senadores pretendían emitir un mensaje de respaldo al presidente por la confrontación que mantiene en contra del periodista Carlos Loret, quien ha revelado casos de presunta corrupción en su circulo cercano.

En entrevista con Leopoldo Maldonado, director regional de Articulo 19, organización internacional defensora de los derechos de los periodistas y la libertad de expresión, mencionó que el presidente con sus confrontaciones hacia comunicadores y su exigencia para que transparenten sus ingresos, está vulnerando a la prensa y la libertad de expresión.

Ayer, el presidente presentó una carta en su conferencia matutina, dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA), para pedir que se informe sobre los ingresos del periodista Carlos Loret y amagó con que si este instituto se declara incompetente para ello, él mismo, dará a conocer los ingresos del periodista.

Reporteros guardan minuto de silencio por periodistas asesinados

Al finalizar la conferencia y sin la presencia de López Obrador, alrededor de 15 informadores, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos, formaron un círculo frente al podio del mandatario para solidarizarse con sus compañeros asesinados.

Los reporteros que cubren la #MananeraAMLO guardaron un minuto de silencio por los #periodistas asesinados pic.twitter.com/jWLcvzbi6o — 🅰bel Cuapa 🇲🇽 (@abel_cuba) February 16, 2022

El acto periodístico se deriva, además, de lo ocurrido el día de ayer en la Cámara de Diputados, donde los reporteros de la fuente se manifestaron por la violencia que vive la prensa mexicana durante este y los sexenios pasados.