No se abordó tema del muro fronterizo con Trump: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sobre el muro fronterizo, "fue un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las conciencias y se hicieran a un lado las diferencias y se buscara resolver esas diferencias mediante el diálogo”.

Comentó que no era un tema que México quisiera tratar, por lo que agradeció que no se haya abordado el tema en lo público, pero “en la cena si hubo una expresión pero no con propósitos de imponer nada, fue de otro tipo”.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente aseveró que en lo público fue sólo el tema del tratado y de la cooperación de enfrentar la pandemia, sobre el apoyo en el envió de ventiladores.

Manifestó que también Estados Unidos ayudó a México en lo que tiene que ver con la reducción de producción petrolera y ellos van a disminuir 250 mil barriles, “por nosotros”.

López Obrador expuso que se puede destacar de la visita es que se fue a expresar su reconocimiento a los paisanos mexicanos que “por necesidad y buscarse la vida para salir adelante han formado una comunidad en Estados Unidos”.

“Es gente buena y honrada, una comunidad de 38 millones de habitantes”.

Dijo que existe un reconocimiento por parte de Donald Trump sobre lo que aportan los paisanos, por lo que “fue muy satisfactorio, porque se reconoció la importancia de la comunidad mexicana en los Estados Unidos”.

“Resaltó la importancia sobre cómo se han convertido en empresarios y su vocación productiva además de la importancia que tienen los mexicanos, su juventud y su responsabilidad como trabajadores”.

En ese sentido, el Primer Mandatario abundó que no hubo maltrato, y eso “lo reconocemos con los compatriotas que trabajan honradamente y que aportan mucho en el desarrollo de ese país”.

Enfatizó que ahora son 35 mil millones de dólares al año el monto de las remesas que envían los mexicanos a sus familias en México.

Remarcó que se evitó tratar temas en donde no hay acuerdos.

Cierre de frontera se extendería

El canciller Marcelo Ebrard destacó que debido al aumento de contagios de Covid-19 en Estados Unidos, lo que resultaría la prolongación del cierre de la frontera con este país.

"Lo que tenemos es los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, están en incremento, entonces nuestra perspectiva y de la secretaria de Salud es que no sería prudente hacer una reapertura porque lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote, lo que hacemos con las autoridades locales es que ese prolongue la restricciones de viajes no esenciales del 21 de julio hasta el mes de agosto, cuando ya tengamos un decrecimiento en Estados Unidos”.

Reconocimiento a mexicanos



El presidente señaló que su visita a Estados Unidos sirvió para agradecer a la comunidad mexicana en Estados Unidos, la cual estima es de 38 millones en el país vecino.



Aseveró que le dio gusto "el reconocimiento" de Trump a los que aportan los mexicanos en aquel país. "Esto fue muy satisfactorio porque se reconoce la importancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos", manifestó.

Del mismo modo, celebró que Trump reconociera la "vocación productiva" y la "importancia" de los trabajadores mexicanos y aseguró que eso "fue una nota muy importante".



"No el tono discriminatorio, el maltrato, sino el reconocimiento", subrayó.



López Obrador destacó que la comunidad mexicana trabaja "honradamente", que aporta mucho a Estados Unidos y también a México mediante las remesas, además se dijo convencido de que "van a seguir mejorando" las relaciones bilaterales.



Aseveró que "no se puede continuar con la misma actitud de otros tiempos", por ello habló de una "nueva etapa" en el trato hacia los "paisanos" mexicanos, que es "no discriminatorio".



"Que se trate bien, como lo merecen, nuestros paisanos", apuntó.



Dijo que en esto va implícita la migración. "Es pensar más en la fraternidad universal".





