No aumentará el precio de la energía eléctrica, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no se incrementará el precio de la energía eléctrica en todo el país ante la temporada de calor, aunque hizo un llamado a la población para que se ahorre la energía.

Ante la temporada de calor y el consecuente uso de más energía eléctrica en regiones del Norte y Sur del país para equipos de ventilación y refrigeración, el presidente López Obrador informó que tiene el compromiso de no incrementar el precio de la luz.

Te puede interesar: El país que no conoce la inflación: las empresas jamás han elevado sus precios

“Tenemos el compromiso, esto aplica para todo el país, de no aumentar el precio de la luz, para decirlo con claridad, no ha aumentado ni va a aumentar el precio de la luz”, subrayó el mandatario federal durante su conferencia de prensa de este martes, en Palacio Nacional.

El mandatario aprovechó el tema de la energía eléctrica para mencionar que por eso es importante el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evitar la privatización de la energía eléctrica.

Mencionó que en México “no es la mano invisible del mercado” la que fija los precios de las tarifas eléctricas, sino que el Estado “con dimensión social” es el que decide el precio de la luz.

Finanzas México debe ir por energías limpias: Berggruen Institute

Por ello, recalcó su compromiso para que no aumente la energía eléctrica en términos reales. Aunque hizo un llamado “para que no se desperdicie este recurso”, pues resaltó que se obtiene con mucho esfuerzo y a partir de extraer bienes no renovables.

“Ahorra un poco, apaga un foco”, dijo el presidente al recalcar su llamado a ahorrar energía eléctrica y subrayó que “no hay que ser insensibles, insensatos, hay que tener conciencia sobre esto”, dijo el mandatario.

Señaló también que se mantendrá el subsidio de la tarifa eléctrica en el estado de Sonora y otras entidades, para que no haya aumento en esta temporada de calor y anunció que va a procurar que este beneficio se mantenga, a pesar del cambio de administración y lo va a analizar con la Secretaría de Hacienda.