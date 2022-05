Es necesaria la presencia del ejército para la estrategia de seguridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el uso del Ejército mexicano en tareas de seguridad pública y vigilancia y sostuvo que su estrategia para abatir la inseguridad no es igual a la de otras administraciones.

El mandatario federal justificó este miércoles en su conferencia de prensa el empleo del Ejército en tareas de seguridad al afirmar que las acciones militares se desarrollan con respeto a los derechos de los ciudadanos y eso hace una diferencia con gobiernos del pasado.

Ante las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU o Amnistía Internacional, que sugieren a México que ya no utilice al Ejército en actividades de seguridad pública, el presidente dijo en Palacio Nacional: “Puede ser que ideológicamente no nos guste la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero si esa participación se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo ya eso hace una diferencia considerable”, afirmó el titular del Ejecutivo federal.

López Obrador aseguró que en su gobierno el Ejército no comete represiones a los ciudadanos, aunque reconoció que sigue habiendo actos violentos de parte del Ejército, pero aseveró que estos se están corrigiendo con las recomendaciones que recibe su gobierno.

"Nosotros no tenemos hechos de represión. Han habido algunas cosas que nosotros lamentamos, se han corregido, pero se puede observar en recomendaciones de derechos humanos y en los datos oficiales porque no permitimos la represión", recalcó.

Hace un mes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del informe de su Comité contra las Desapariciones Forzadas, señaló que México debe delimitar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública y reiteró que la política del presidente López Obrador para usar a las Fuerzas Armadas en operaciones de vigilancia no debe ser permanente.

Ante esa recomendación, el presidente dijo en esa ocasión que la ONU no iba a poner a México "en el banquillo de los acusados” y agregó que la Organización "no estaba actuando con apego a la verdad".

Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó recientemente que en México se han registrado, de 1964 hasta 2021, más de 100 mil 23 desaparecidos en todo el territorio y que, de este total de personas desaparecidas, el 30 por cierto corresponde al gobierno de López Obrador.

Ante estos datos, hoy el presidente justificó el incremento de este fenómeno maligno, al subrayar que posiblemente se debe a que en su gobierno sí busca a los desaparecidos y antes no se hacía.

Incluso, equiparar los delitos de desapariciones de personas en nuestro país, con el de feminicidios y aseguró que este último delito, ahora, también es mayor, porque en su gobierno se está contabilizando, mientras que antes tampoco se hacía.









