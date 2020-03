Dictamen sobre uso lúdico de la marihuana saldrá en los próximos días

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confió en que en los próximos días se pueda dar un dictamen sobre el tema de de la regulación del uso lúdico y medicinal de la marihuana, aunque en lo personal, dijo, que se debe enriquecer aún más la propuesta y discutirla ampliamente.

En entrevista después de sostener un encuentro con el nuevo líder de su partido, Alfonso Ramírez Cuellar, Monreal Ávila indicó que al interior de su bancada existe unidad, aunque en los demás grupos parlamentarios representados en el Senado se está discutiendo.

“Estoy de acuerdo con lo que las comisiones dictaminen, pero todavía falta enriquecerlo en los próximos días. En lo personal es que si se debe legislar en la materia, no así cómo está”, externó.

Dijo estar de acuerdo con eliminar el aspecto prohibicionista y de avanzar “en lo que más se pueda como una legislación progresista y como una legislación de avanzada y democrática”.

“Yo estoy de acuerdo con eso y no habrá forma de que me convenzan de lo contrario, por eso soy de los que votara en favor, pero hay opiniones distintas y queremos ahora dirimir y revisar para llegar a un gran consenso. No habrá imposición. En la bancada hay unidad, en los otros grupos lo están discutiendo”, refirió.

Las y los integrantes de @MorenaSenadores nos reunimos con Alfonso Ramírez (@aramirezcuellar), dirigente de Morena (@CENMorenaMX), con quien conversamos sobre el futuro de nuestra organización política. Fue un diálogo franco y fructífero. pic.twitter.com/JLcRUCc2ij — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 3, 2020

En la víspera, no hay un acuerdo concreto para aprobar el dictamen en torno a la regulación de la marihuana, en la que se mantiene la figura de los fines recreativos, además de que se establece que pase de cinco a 28 gramos como límite de posesión para el consumo.

Cabe destacar que el pasado 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor del uso de la marihuana con fines medicinales, pero no en su empleo lúdico.