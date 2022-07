Desde Querétaro, Claudia Sheinbaum asegura que no hay acto de campaña anticipados

Desde Querétaro, la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay actos anticipados de campaña en los eventos partidistas en los que ha participado durante varios fines de semana con el partido Morena, ya que afirmó que algunas de las denuncias presentadas fueron desechadas por los órganos electorales.

Al grito de ¡Presidenta! ¡Presidenta!, fue recibida por simpatizantes y militantes de Morena en un salón privado en la capital del estado; en donde fue recibida por el Senador de la República, Gilberto Herrera Ruiz para la conferencia “La necesidad de una reforma electoral”.

Respecto a la propuesta de una reforma electoral señaló que la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrado del Tribunal Electoral, se han dedicado a estar en contra de la democracia, y ejemplificó la organización de la revocación de mandato; por lo que debe cambiar la forma que son elegidos para que sea por voto popular y no por los partidos.

Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro

Durante su intervención hizo un recuento de los programas sociales que ha implementado el presidente, Andrés Manuel López, la austeridad republicana, el combate a la corrupción, derechos humanos; sin embargo también resaltó los logros de su gobierno en la Ciudad de México como el apoyo a la educación pública.

“Creemos en la no discriminación, no es un asunto de tolerancia, es un asunto de inclusión y humanismo, no queremos el clasismo y el racismo, y todos esos ismos que han hecho daño. (…) Aquí todos somos iguales, y al que menos tiene más se le da para que todos seamos iguales”, aseveró.

Subrayó que cree en la igualdad de las mujeres, y resaltó que hay siete gobernadores emanadas de Morena en el país.

