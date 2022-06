Aumentar el salario no incrementa la inflación, tecnócratas mintieron: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los tecnócratas mintieron por años al no permitir que se incrementara al salario mínimo, mientras afirmó que su actual preocupación es que no se pierda el poder adquisitivo de la población ante la crisis global.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes López Obrador sostuvo que los tecnócratas que gobernaron México por tres décadas engañaron a la gente al decir que si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación, "mentirosos”, reprochó el presidente.

El titular del Ejecutivo federal dijo que lo que le preocupa y ocupa “es que no se pierda el poder adquisitivo, porque no solo es aumentar el salario, sino que alcance, que no haya carestía, que alcance para comprar lo básico y lo que se necesita”.

A pesar de que la inflación actual de México llega a 7.68% puntos, —el mayor índice en dos décadas— y que, en lo que va de su sexenio ha incrementado la pobreza del país en más de 2 millones de personas, superando a la mitad de la población, López Obrador sostuvo que el neoliberalismo empobreció a la gente y se perdió poder adquisitivo de la población.

El presidente mostró un balance de la canasta básica con el precio de la tortilla, y aseguró que con su gobierno ahora el salario mínimo alcanza para nueve kilos 100 gramos y antes solo para 6 kilos.

Sostuvo que México es uno de los países del mundo con más inversión extranjera y las reservas del Banco de México están 15 puntos por arriba de cómo las recibió su gobierno.

Respecto a las remesas que provienen de los connacionales en el exterior, López Obrador dijo que es un “milagro” lo que han logrado enviar a México en 2021.

“El año pasado fue récor 51 mil 594 millones de dólares de remesas, es la principal fuente de ingresos del País”, dijo el mandatario, mientras consideró que este año “es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de pesos”.