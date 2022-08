Zapato de contrabando de Asia crece rápidamente en tiendas departamentales

Este año México comprará más de 100 millones de pares de calzado proveniente de Asia, principalmente de China, del cual más de la mitad entrará de contrabando conocido como “bronco”, debido a que no paga impuestos y su precio es muy bajo.

La gran mayoría de este calzado asiático es de marca y se vende en tiendas departamentales y de autoservicio, donde no existen marcas mexicanas en competencia.

Los empresarios mexicanos, principalmente los guanajuatenses luchan por reconvertirse y nuevamente ir al mercado de zapato de piel de calidad, con la finalidad de desplazar al mercado del calzado de Asia hecho totalmente de piel sintética y textil.

Alejandro Gómez Tamez, presidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, lamentó que este año el calzado asiático vaya a ganar más terreno en el mercado mexicano, el cual, tras 30 meses de pandemia, sigue sin alcanzar los niveles de producción con los que cerró el 2019, conocido en los mercados internacionales como de prepandemia.

“Sin duda este año superará los 100 millones, el año pasado cerramos con 96 millones y este año pinta para aumentar entre un 10 y un 15%, entonces, mientras las importaciones crezcan a una tasa superior de lo que aumenta la producción nacional, pues empiezan a ganar más participación de mercado, hoy en día las importaciones tienen más de la mitad del mercado mexicano”, dijo Gómez Tamez sobre la producción asiática que se producirá este año en México.

Recordó que los productores de calzado mexicano en el 2019 produjeron más de 250 millones de pares, mientras que los asiáticos se acercaban a los 100 millones, para un total de consumo total en México cercano a los 350 millones de pares.

Con la pandemia el mercado nacional se desplomó, principalmente el calzado escolar, pues los niños y jóvenes estudiantes estuvieron en casa cerca de año y medio.

La producción nacional tuvo una caída de 85 millones de pares, llegando a tocar fondo en 165 millones de pares producidos, un 34% menos. Para el 2021 los empresarios se recuperaron a 190 millones de pares y este 2022 esperan vender 220 millones de pares, es decir, 30 menos que en el 2019.

Mientras tanto, el mercado de Asia el año pasado cerró en 96 millones de pares vendidos en México y para este año se calcula que podría alcanzar los 110 millones, prácticamente tendrían el 50% de lo que producen los mexicanos. Superando las ventas que tuvieron en el 2019 que fue sobre los 96 millones de pares.

Estas cifras muestran que la recuperación asiática se dio inmediatamente en 2021 y ahora están ganando terreno con el mercado, mientras que los empresarios mexicanos aún estarían un 12% por debajo del cierre del 2019.

La titular de la Secretaría de Economía federal, Tatiana Clouthier, se reunió en privado con el presidente de la CICEG Alfredo Padilla, con quien dialogó sobre este grave problema que ya tiene la mitad del mercado nacional.

“Se analizaron las acciones que desde la Secretaría de Economía se pueden hacer para combatir el contrabando, el tema de los permisos automáticos, esos dependen de Economía, cuando llega mercancía que pretende ser importada con precios extremadamente bajos que ni siquiera cubren los costos de producción, ellos pueden negar los permisos de importación”, enfatizó Gomez Tamez

“La Secretaría de Economía puede hacer mucho en la lucha contra el contrabando y las prácticas desleales del comercio internacional, el contrabando bronco en este momento no lo tenemos medido, pero el año pasado ingresaron más de 50 millones de pares, seguramente este año será una cantidad igual o superior, pero el contrabando técnico, de producto subvaluado, aproximadamente el 43% de las importaciones son de productos que no cubren ni el costo de producción de los zapatos, es un problema persistente con el cual siempre estaremos luchando”.

Tiendas departamentales son señalados

Por su parte, el presidente de la Concamin nacional, José Abugaber, como empresario zapatero reconoció que son las empresas departamentales y de supermercados los que más compran calzado asiático y dejan a un lado a los mexicanos.

“Con Tatiana Clouthier platique que necesitamos platicar con todos los socios de la ANTAD (Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales), para que se metan al consumo de productores mexicanos, si no tenemos una marca internacional los mexicanos, no dejan entrar, productor, deben sensibilizarse del producto hecho en México”, dijo Abugaber.

Federación investigará a importadores

La Secretaría de Economía Federal Tatiana Clouthier, en la inauguración de la edición 87 de Sapica, prometió a los productores de calzado de Guanajuato que se atacará el ingreso de calzado bronco en las importadoras nacionales.

“Estamos colocando un arancel al calzado que viene de China, sobre todo por las entradas donde nos reportan que llega el contrabando, que se vigilen, pero creo que esto debe de ir más de la mano con los compradores, hay industria que les compra el calzado a Asia, a pesar de saber que viene mal, saben que es contrabando y les siguen comprando, tiene que ser un trabajo de todos, en donde los compradores como los vendedores tienen que ser responsables de lo que compran”, expresó la hija del político panista finado Manuel Clouthier.

“Alfredo me comentó la dificultad que se tiene del piso no parejo, tenemos algunos países o economías que juegan de manera dispareja, hemos metido recursos a la organización mundial del comercio, hemos ganado en algunos temas y creemos que para eso son los aranceles, para nivelar la cancha cuando tiene que nivelarse y poder fortalecer nuestra industria, no protegerla, sino simplemente jugar en un piso parejo en donde no tengamos desventajas”, señaló la ex diputada federal por Morena.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Alfredo Padilla prometió colaborar con el gobierno federal para frenar la compra de contrabando entre los zapateros del país.

“Una gran asignatura que sigue pendiente es el de fomentar la legalidad interna y las buenas prácticas de comercio internacional. Es fundamental obligar a que los comercializadores compren a empresas formales. No podemos avanzar en un escenario en donde las empresas informales sacan ventaja, perjudicando a las empresas formales en el mercado”, concluyó.