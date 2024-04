Estos son los 5 principios de liderazgo innovador de Ann Hiatt

León, Gto. La conferencia de Ann Hiatt titulada “Lessons in Innovation From Silicon Valley Elite”, habló sobre los cinco principios de liderazgo innovador que ha recopilado durante su experiencia junto a dos de los directivos más imponentes del mundo que son Jeff Bezos fundador de Amazon y Eric Schmidt director ejecutivo de Google.

Inició con una analogía de las mariposas monarcas resaltando que está encantada con esta especie debido a que cuentan con patrón migratorio, uno de los más evolucionados de entre todas las especies, aseguró que este lepidóptero viaja más de cuatro mil 500 kilómetros cruzando Canadá, Estados Unidos para llegar a Michoacán y parte oriente del Estado de México y viceversa.

“Lo especial es que tardan cinco generaciones para llegar a su destino. Esta generación, viven más, vuelan más rápido, su cobertura de ala es más extensa.De acuerdo a mi experiencia les voy a platicar de cinco principios de los líderes con los que he trabajo y que han revolucionado el mundo”, dijo.

Primero comenzó a hablar sobre su trabajo con Jeff Bezos entre 2002 y 2005, en los inicios de Amazon cuando la empresa todavía no era rentable, indicó que la mayoría de los inversores habían perdido todo su dinero en la crisis de las puntocom.

Temerarios

La primera clave es que las personas temerarios emprenden la acción debido a que el primer paso es avanzar a lo desconocido como lo hizo Jeff, explicó que en el año 2001 un escrito llamado Amazon.bomb se predijo que la empresa iba a quebrar y que si su compañía se iba a vender pues perdió el 71 de sus acciones.

“Ser temerario, no quiere decir que no tengas miedo, que no cuestiones, el ser temerario emprende la acción, y da el primer paso a lo desconocido. A los pocos años Amazon perdió el 71 por ciento de sus acciones, este principio incita a que las personas deben estar dispuestas a la escucha y debe ser abierto pero eso no quiere decir que hagas caso de todo lo que se dice”, manifestó.

El segundo principio es la humildad, para explicar este concepto lo relacionó el día que Marissa Mayer, primera mujer ingeniera de Google tuvo la iniciativa de acercarse a los empleados para avisarles que con la llegada del Iphone algunos proyectos y productos que estaban listos para lanzarse iban a ser obsoletos, entonces, tuvo la sencillez de acercarse a casa uno quienes conformaban su equipo para preguntarles de qué manera podían manejar sus horarios para evitar cortoplacismo.

En este punto, también agregó que como los retos eran mayores de tal forma que para que los empleados no sintieran coraje con su trabajo y no bajara su calidad de desempeñó, también les ofreció acciones.

Ser decisivos

Este principio es uno de los más importantes debido a que uno siempre se pregunta ¿Cómo sé que estoy tomando la decisión correcta?, ante esta palabra recordó que el fundador de Amazon en sus 10 años como director general logró triplicar las acciones de los inversionistas.

“Todo mundo buscaba retornos rápidos y querían recuperarse con la inversión pero Jeff no estaba de acuerdo y siempre quería pensar a largo plazo de sus clientes, Jeff siempre fue decisivo”, agregó.

El ser implacable, otro punto que te llevará al éxito y para ello regresó al punto en el que al trabajar con Jeff Bezos, Marissa Mayer y Eric Schmidt la obligó a cometer errores sin embargo, no disminuyó su intensidad o esfuerzo, no se compromete si así no es conveniente.

El último principio es recargar baterías, con esto explicó que es necesario tranquilizar el cerebro, con actividades que disfrutes y también las conexiones y el aprendizaje continuo va a ser más importante que nunca.