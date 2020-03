Yo si voy a trabajar el lunes, mis hijas tienen que comer: Laura

León, Gto.- Laura de 30 años de edad mamá de tres niñas, está feliz de ser una mujer productiva y responsable vendedora de tamales en la Zona Centro de León, pues desde tempranas horas empieza a hacer sus responsabilidades para sacar el sustento la familia.

“... rojos, verdes, dulces y oaxaqueños tengo amiga”, interrumpe la entrevista para no descuidar el negocio… “yo sí voy a trabajar el lunes; mis hijas tienen que comer y nosotros dependemos del negocio de los tamales para el día a día”, manifiesta.

La plática con Laura se da mientras realiza la actividad que la ha sacado adelante durante los últimos 12 años de su vida. “Es muy lamentable lo que está pensando con nosotras... tener miedo de salir a la calle, es una situación grave “, reflexiona.

LARGA JORNADA LABORAL

Para hacer los tamales, dice “nos levantamos a las 6 de la mañana y preparamos la harina y masa; ya por la experiencia que hemos ido tomado con el tiempo, a las 7 de la mañana ya está todo listo para venirnos a vender”, dijo.

“...Me da dos tamales... ¿a cómo cuestan?”, le pregunta un taxista a Laura, al mismo tiempo que baja al pasaje muy cerca del puesto, en la calle Álvaro Obregón esquina con la Hidalgo...el hombre del volante se lleva tres.

“Mi mamá y mi papá iniciaron el negocio hace treinta años; yo desde que me casé, empecé a tener responsabilidades y me hice cargo de las ventas y mis papás los preparan; mis hijas me ayudan mucho, ya se preparan todo ellas mismas y se van a la escuela”, indicó.