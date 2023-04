Volvió la escucha activa al Arco de la Calzada

Una vez más el Arco de la Calzada fue el escenario perfecto para escuchar a los leoneses, esto tras un movimiento mundial que está siendo replicado en la ciudad zapatera por parte de un pequeño grupo de psicólogas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Fue el pasado 11 de abril en que la psicóloga Ángeles Gutiérrez decidió conmemorar el Día Mundial de la Escucha Activa, regalando un poco de su tiempo para escuchar los problemas, historias y hasta chistes de toda persona que pasaba por la Calzada.

Es de mencionar que este grupo de psicólogas no pertenecen a ninguna asociación, sin embargo, el amor por su profesión y el buscar alternativas para ayudar a mejorar la salud mental de la gente, buscaron replicar este movimiento mundial, mismo que ahora se sumaron un grupo de estudiantes.

Rosa María Jasso, psicóloga clínica con 11 años de experiencia trabajando la parte emocional, contó para el Sol de León que llegó al proyecto de “Escucha Activa”, en un momento muy importante de su vida, ya que atravesaba por un duelo familiar y estaba en un receso de su trabajo profesional, al ser parte de este movimiento mundial, ella se percata que la sociedad necesita a los profesionales y a su vez ellos a la sociedad.

“El estar para los otros, es estar también para uno mismo, es estar para tu sociedad, para construir tu presente, tu futuro, desafortunadamente en estos momentos, después de pasar por un duelo que fue la pandemia, muchos perdimos trabajo, pacientes, familiares, la rutina, la libertad de andar sin cubrebocas, fue intenso para los niños, maestros, para nosotros como terapeutas. La sociedad está arrastrando un duelo en su costal que ya traía aún más”, explicó Rosa María.

Jordi Alejandro Fuentes, quien cursa la carrera de Psicología en octavo semestre, relató que este tipo de actividades son muy enriquecedoras tanto para la carrera que actualmente estudia, así como personalmente.

“Yo fui el que me tuve que acercar a las personas, como una señora que se me quedó viendo, vio el letrero y como que no se animó, yo fui hasta ella y le empecé a sacar plática, comencé a preguntarle de cosas y ella poco a poco se fue desenvolviendo y ya después platicó su situación, una muy fuerte y luego entró como en catarsis y comenzó a llorar, yo le ofrecí unas palabras de aliento y la motive a solucionar sus problemas, le dije que viera la situación de una mejor manera, le di un abrazo y se fue más tranquila”, relató.

Local Logran regreso de 311 alumnos que habían dejado sus estudios

Así mismo, los jóvenes estudiantes de la carrera de Psicología coincidieron en que a pesar que los letreros que cargaron durante el día con las leyendas de “Te escucho gratis”, la gente que pasaba por la calle no se animaron a acercarse. Lo que ellos atribuyeron a desconfianza, miedo a ser juzgados o a simplemente inseguridad de contar sus problemas.

“Las personas a veces necesitan ser escuchadas, pero muchas veces no se animan por miedo a lo que puedan pensar de ellos, al rechazo, prefieren guardar la situación y eso luego les causa conflicto en sus vidas”, agregó Jordi Alejandro.

Por su parte, Cristian quien se encuentra en noveno cuatrimestre de la carrera de psicología en la universidad Humani Mundial, comentó que el escuchar de esta manera a la gente fue muy interesante.

“Hoy en día mucha gente tiene muchas cosas que decir y siempre se las guarda para ellos mismos, incluso hablo por experiencia propia. Y el sentir que tenemos a alguien, aunque sea un desconocido dispuesto a escucharnos, pues creo que nos alivia muchísimo. Entonces yo creo que por esa parte me parece muy buena idea”, mencionó Cristian.

Los jóvenes entusiasmados con este tipo de actividades reconocieron que volverían a ser parte de este tipo de movimientos que han sido replicados en diferentes puntos del mundo, ya que el buscar ser escuchados ayuda en la salud mental.

Se pretende que cada fin de mes, los psicólogos brinden unas horas para escuchar a la población, donde además invitan a la ciudadanía en general a unirse y con empatía escuchar a quienes más lo necesitan y de alguna manera ayudar a su salud mental. Las próximas convocatorias serán publicadas en un grupo de Facebook llamado: “Te escucho gratis oficial”.