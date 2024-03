Vivir y trabajar en la basura: un modo de vida

León, Gto.-El relleno sanitario del municipio de Purísima del Rincón está en la mira por sus incendios que ha generado contaminación y problemas respiratorios en los residentes pero ¿Sabes porque se ocasionó el fuego y porque este tiradero de basura es fuente de ingresos para 25 personas? aquí te lo explicamos.

Ubicado en la Prolongación Melchor Ocampo y carretera Purísima de Bustos, se puede observar un terreno lleno de basura en medio de la mancha urbana donde diariamente llegan de ocho a 10 camiones recolectores de desechos principalmente de empresas, casas, hoteles, casas, negocios y escuelas. Hay camionetas que llegan por su cuenta a tirar escombro.

El tiradero, no está limitado y a la vista de todos, a un costado está la carretera donde se desprende el olor a quemado, ahí también hay viviendas, cuatro planteles educativos y una caseta de policía para evitar que personas sin hogar lleguen a incendiar la basura.

En un recorrido por Organización Editorial Mexicana, los vecinos de Loma de Ejidal y Los Olivos mencionaron que el fuego que se propagó la noche del pasado jueves 1 de febrero se sofocó rápidamente con el apoyo de elementos de Bomberos y Protección Civil a través de las unidades Cisterna R-07, Máquina R-02 y la unidad R-04.

Destacaron que sólo afectó a las personas que tienen problemas respiratorios como lo es asma y gripe debido a que no dejaban de toser porque sentían que el humo les invadía los pulmones.

“La verdad es que los bomberos y de Protección Civil llegaron y sofocaron el fuego, al siguiente día y como eso de las siete y ocho de la mañana, de repente se venía un olor a quemado pero nosotros no lo percibimos tanto sino que mi hija que tiene asma fue la que le daba tos y así pasó con otros vecinos que tiene gripe y otros problemas respiratorios”, dijo una vecina de la zona.

Sin embargo, descartaron que vivir cerca del basurero municipal les cause temor por los incendios pues aseguraron que son sofocados inmediatamente y además hay personas que viven y comen de los desechos que se encuentran todos los días de la basura.

A decir del crecimiento de la ciudad, vecinos manifestaron que autoridades analizan otro relleno sanitario porque las casas se han ido extendiendo y para evitar que la zona sea un foco de infección pero este se encuentra resguardado.

Aunado a la declaración de María Isabel Ortiz Mantilla, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), quien puntualizó que se tienen negociaciones avanzadas para cerrar el basurero de Purísima del Rincón.

LOS INCENDIOS SON PROVOCADOS

El tiradero era un hoyo que se ha ido rellenando con desechos, según los pepenadores y habitantes de la zona lo que ha generado los problemas es la basura industrial, principalmente el sintético que hace que el volumen sea mayor.

En un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde llegan alrededor de 25 pepenadores con sus permisos por parte del municipio quienes hacen la labor de separar los residuos en busca de metal, pet, bronce, fierro y algo que se pueda vender para obtener dinero.

Ellos valoran la basura, la cuidan y su sitio de trabajo todos son iguales, claro, unos tienen más suerte que otros al momento de encontrar objetos, por eso respetan todas las indicaciones del subdirector del relleno sanitario.

A decir de los recolectores de desechos, son un equipo en el que se respetan entre sí, conviven y cada “quien en lo suyo” trata de rescatar lo que les genere dinero al momento de venderlo.

Está es la razón por la que les duele que personas que no tienen hogar prenda fuego a su sustento ya sea por maldad o para tener calor que le aporte a su cuerpo en las noches heladas.

Es por ello que la Secretaría de Seguridad del municipio de Purísima colocó una caseta permanente para que los rondines sean constantes y ahuyentar a los vagabundos que no se quieren acoplar a la ley.

VIDAS ENTRE DESPERDICIOS

Vivir entre desperdicios no es malo ni denigrante como las personas creen, es una forma de ganarnos la vida dignamente, dicen los pepenadores que se encuentran en los desperdicios.

Manifiestan que también apoya al municipio a la limpieza de alrededor del tiradero y además ayudan a monitorear cualquier fumarola o incendio que sea provocado en el lugar.

En un costal, Fidencio Sánchez de 64 años, vecino de la colonia Guanajuatito va cortando pedazos de aluminio que encuentra, hasta juntar el kilo, lo mismo pasa con el cartón y el bronce. Esta vez tuvo suerte al encontrarse un CPU que desmontará y sacará todo lo aprovechable si logra llenar su talego en 22 días seguramente le pagarán 80 pesos.

“Tengo un año trabajando como pepenador, me operaron del corazón y aquí es el único que no me dijeron no al trabajo, al contrario me apoyan y saco para comer y los gastos del hogar”, expresó.

Explicó que diariamente gana de 400 a 500 pesos pero hay días malos y buenos, también encuentra muebles que le ayudan a decorar su hogar, sólo con una lavada y una pintadita se ven bonitos.

Encuentra ropa y calzado en buen estado que luego de una buena lavada parecen como nuevos, su lema es “lo que es basura para la gente para mi es dinero”.

Es por ello que el relleno sanitario de Purísima del Rincón es una forma de ganarse la vida y relataron que es la razón por la que cuidan su fuente de ingresos, es decir, a ellos también les perjudica que lo incendien porque tienen pérdidas porque no les dejan trabajar.

“Para mí no es pesado, nadie te está exigiendo, aquí según lo que trabajes es lo que vas a ganar, si quieres sacar un cinco trabaja”. concluyó.

FALTA MAQUINARIA

Personas que trabajan alrededor del tiradero señalan que la persona que en este momento se encuentra encargada del relleno trabaja en coordinación con los pepenadores para que el lugar se vea ordenado.

Al cuestionar el porqué hay tanto neumático que puede originar que el fuego se propague en caso de otro incendio, se mencionó que en administraciones anteriores se tuvo la idea de bardear la zona con llantas pero esta idea no es segura y ahora están separando los materiales para evitar mayor contaminación y darle un mejor manejo.

Sin embargo, este proceso se ha hecho poco a poco ya que no se cuenta con la maquinaria necesaria para ir cubriendo el relleno debido a que es prestada por otras áreas pero en estos días está por llegar equipamiento para empezar con trabajos en tiempo y forma.

Para evitar incendios, es indispensable compactar el material y mezclan materia orgánica con la industrial, lo que genera es que haya humedad y a la hora de un incendio te limita a que se expanda el fuego y lo sofoca, porque cuando solo hay material sintético se llega a prender.

A las personas y/o empresas que llevan a tirar escombro se les pide colocarlo en un lugar específico ya que este tiene la función de hacer el recubrimiento del relleno y así se evita contaminación y que haya un quemazón.