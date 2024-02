Presentarán el Plan Acuífero 2050 a finales de febrero

Guanajuato, Gto. El presidente capitalino, Alejandro Navarro Saldaña, anunció que el 28 de febrero de este año presentarán el proyecto de Acuaférico Guanajuato 2050, el cual planteará las acciones para atender el abastecimiento del vital líquido para la capital para los próximos 25 años.

Recordó que actualmente ya se perforan dos pozos de agua para el municipio y esperan a que la Comisión Nacional de Agua apruebe los otros 4 pozos solicitados.

Miguel Ángel Martínez / El Sol de Irapuato

“Se hará la presentación en las Aulas Magnas de la Universidad de Guanajuato, caben cerca de 700 personas y lo que queremos es invitar al mayor número de guanajuatenses para que escuchen lo que haremos”.

Explicó que los otros proyectos que se han mencionado son inviables en este momento, como el desazolvar las presas, pues costaría mil millones de pesos y se tardarían 30 años en hacerlo.

“Es también llenar el basurero con 25 metros de altura las 16 hectáreas del basurero y tardaríamos 30 años en hacerlo”.

Sobre la construcción de la presa de La Tranquilidad, Navarro Saldaña dijo que tiene un costo de 850 millones de pesos y si se hubiera hecho con deuda pública no estaría dando frutos, pues no ha llovido en dos años y no estaría llena.

Por ello el alcalde sostuvo que el proyecto Acuaférico Guanajuato 2050 es el programa viable, donde se perforarán más pozos para garantizar el vital líquido a la población-

“Se hará la perforación de pozos del otro lado de la presa de La Purísima, hoy tenemos pozos en Cajones y el Coyote y se perforará en el Zangarro y en San José de Llanos, en la parte de enfrente de la presa de La Purísima que pertenece a Guanajuato y no ha Irapuato”.

Alejandro Navarro reconoció que los mayores cuestionados que recibe sobre el proyecto es que se acabarán los mantos acuíferos y los subsuelos, y aunque reconoció que esa es una realidad, recalcó que primero se debe trabajar por garantizar el agua potable a los ciudadanos.

“Ya después veremos por las presas, también por tener espacios como jardines para llenar de agua los mantos, pero si no hacemos nada lo que ocurrirá es que otros municipios se estarán llevando nuestra agua, por lo que este es un plan bien estudiado”.

Finalmente, comentó que el plan está para que en siete años el Acuaférico 2050 esté ejecutado el 100 por ciento y garantice el vital líquido hasta el 2050.