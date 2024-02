Pepenadores buscan apoyos de gobierno federal

León, Gto.- La vida de una persona que sobrevive separando la basura para posteriormente vender las partes reciclables, es difícil y más cuando tiene una hija con hemodiálisis y otro que va para clínica psiquiátrica.

Teresa Orocio vive en Loma Ejidal en Purísima del Rincón y al batallar para encontrar trabajo y con sus dos hijos enfermos fue que inició a trabajar como pepenadora hace 20 años para poder pagar los tratamientos de sus hijos.

“No es difícil como mujer trabajar en la basura, ya estoy acostumbrada tengo como 20 años pero la necesidad me hizo quedarme. Ahorita si tengo un trabajo estable pero no tenemos apoyo del gobierno federal, yo tengo una hija con hemodiálisis, tengo un niño que va para clínica psiquiátrica y hay veces que sale a veces que no sale para sus tratamientos”, comentó.

De acuerdo a Teresa, ha llegado a las oficinas de Bienestar para pedir apoyos ya que su hija necesita hasta tres cambios de hemodiálisis a la semana y sólo le llega hacer uno a falta de dinero. Por más que ha buscado trabajo en fábricas y otras empresas no la contratan por su enfermedad ya que los empresarios temen que su herida se contamine y su estado de salud se vea gravemente afectado.

“Antes sí buscaba trabajo para pagarse su tratamiento, ahora la tengo en casa porque en ningún lado me la quieren porque dicen que es muy peligroso contratar a una persona con hemodiálisis por todos los cuidados que se le deben de dar y ella es la que me apoya en el hogar. A veces no tengo para su tratamiento y fui al Bienestar para que me dieran apoyo para ella como persona discapacitada pero no quieren, dicen que no cumple con los requisitos y les pido apoyo y dicen que no tenemos necesidad”, comentó la señora.

Por otro lado, dijo que desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde se la pasa pepenando en el tiradero municipal de Purísima del Rincón para encontrar objetos con valor que puedan vender en recicladoras y darle a su hija los cuidados que necesita.

“Antes de llegar a casa me tengo que lavar muy bien porque imaginate algo de polvo que le caiga en el catéter es casi la muerte para ella, por ello he pedido apoyo porque el presidente dijo que lo más comos los mexicanos”, concluyó.