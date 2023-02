Visibilizan la discapacidad en la sociedad

León Gto.- Durante el conversatorio perspectiva para la inclusión de las personas con discapacidad inclusión y género, realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de León, se tocaron temas como la inclusión en los trabajos, perspectiva de género, violencia y la creación de políticas públicas para este sector de la población.

En el conversatorio realizado en el auditorio Francisco Xavier, estuvieron presentes, José José Grimaldo, director general del Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad, Anabel Pulido López, directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y Erny Pérez Anaya, fundador y director de "Cambiando Miradas", simposio Internacional de Síndrome de Down, quienes expusieron los retos y trabajos que desde lo particular realizan para apoyar y brindar espacios a las personas con discapacidad.

“Ya no podemos hablar que el tema de un género y un tema de discapacidad en la actualidad es un tema aislado como tal”, mencionó durante su intervención José José Grimaldo.

Además dio a conocer que tras una década de la Convención de los Derechos para las personas en condición de discapacidad, el cual fue promovida internacionalmente por Gilberto Rincón Gallardo, con el que puso en el ojo global el tema de discapacidad, mismo que generó la creación de leyes en pro de las personas con discapacidad.

“Hace 10 años en Guanajuato se crea el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, que es el resultado de escuchar la voz de un colectivo con intención de poner de manera transversal el tema de discapacidad; al día de hoy, la política pública que está teniendo Guanajuato de manera progresiva nos obliga a una intersección entre el ente rector de la política pública en la entidad y las alianzas”, agregó José Grimaldo.

Así mismo en el conversatorio se dieron a conocer las dificultades que una persona con discapacidad se enfrenta día a día, como la movilidad por las calles, las diferencias para realizar un trabajo, e incluso el llegar a tener un título de estudios.

Todo lo anterior derivado de la falta de elementos incluyentes y mentalidad de los líderes, empresarios y ciudadanía con la que cuenta para incluir a las personas con alguna discapacidad a las actividades diarias.

“El tema de la esterilización de la mujer no entra un papel jurídico importante y la familia toma la decisión, por eso no tenemos que hablar de cosas aisladas, para llegar a este punto debemos de tocar temas como la legislación, la intervención y temas de derecho de la mujer con discapacidad tienes para poder elegir sobre tu cuerpo la parte de la procreación”, mencionó José Grimaldo.

Por su parte, Anabel Pulido López, directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, señaló que las mujeres con discapacidad al tener esta condición se considera de vulnerabilidad.

“Hay una ley para personas con discapacidad, en donde nos hablan palabras más palabras menos que tenemos que tener un organismo a nivel gubernamental, que tenemos que tener un programa de trabajo que nos obliga a hacer acciones para las personas con discapacidad, que tenemos que tener un diagnóstico y que tenemos que tener condiciones que les permitan tener ejercicios de inclusión”, comentó.

Para solucionar este problema es necesario crear políticas públicas para conocer las condiciones en las que vive esta parte de la sociedad, ya que hablaban que hay acoso, explotación y discriminación para las personas discapacitadas, en las que muchas veces no se les puede ayudar debido a estas mismas condiciones.

“La discapacidad física que muchas veces tienen las mujeres no son de nacimiento, si no que la han ido adquiriendo o que se adquirió (...), yo tengo de conocimiento muchas mujeres migrantes que han perdido las extremidades de sus piernas porque se han aventado del tren y ya no quieren regresar a su país porque tienen en mente que ya no sirven”, explicó Anabel Pulido.

Además dio a conocer que en el año 2022 una discriminación de mujeres con discapacidad de seis casos, mismos que el instituto atendió, mientras que en temas de violencia, la violencia familiar, la restricción de sus participaciones en la familia, las actividades que realizan, se mantienen aisladas, en muchas ocasiones no les permiten salir y hasta son víctimas de violencia física.

“Esto puede convertirse en un negocio, porque hay una explotación y no precisamente una explotación laboral, si no una explotación de las personas y sobre las mujeres que tienen una discapacidad, los abusos sexuales; como estado somos los primeros que tenemos que presentar las denuncias correspondientes”, finalizó.

Así mismo invitaron a las personas que sufran algún tipo de violencia ya sea física y psicológica se comuniquen a la línea 075 del instituto para la permisibilidad de acercamiento y poder proteger su integridad.