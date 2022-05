Vinculan a proceso a elemento de la Guardia Nacional por asesinato de Ángel Yael

Guanajuato. Gto.- El elemento de la Guardia Nacional que fue llevado a juicio por el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel fue vinculado a proceso, luego de que un juez encontró elementos por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

Nueve días después del asesinato de Ángel Yael, el juez que llevó el caso determinó que el elemento de la Guardia Nacional, el cual en un tiempo llegó a formar parte de la Secretaría de Marina y posteriormente fue asignado a la Guardia Nacional, habría sido quien realizó el disparo que privó de la vida al estudiante de Agronomía y además lesionó a Alejandra Edith, quien aún permanece hospitalizada.

No hubo mayor cambio en los datos aportados en la audiencia de reanudación de formulación de imputación con la audiencia que se realizó el pasado domingo, pues las pruebas que analizó el juez fueron determinantes para señalar la probable participación del elemento de la Guardia Nacional en el asesinato de Ángel Yael.

El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había adelantado en su conferencia de prensa mañanera del pasado lunes cómo había ocurrido el hecho y en donde a pesar de que fueron detenidos dos elementos de la Guardia Nacional, sólo uno había realizado el disparo que privó de la vida al estudiante de la Universidad de Guanajuato.

“Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, que no hay encubrimiento, no es como antes que se ocultaban las cosas y que se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios, entonces se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional”.

“Luego de que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido y la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos y que se lleve a cabo un trabajo a fondo”, dijo el presidente durante la conferencia de prensa mañanera.

Hubo elementos para determinar su probable responsabilidad

La familia de Ángel Yael acudió acompañada por parte de los asesores jurídicos de la Universidad de Guanajuato a las salas del Poder Judicial Federal, con sede en Guanajuato capital.

En punto de las 17:00 horas estuvo marcada la reanudación de la audiencia en donde todo indicaba que el elemento sería vinculado a proceso.

Ya dentro, la madre de Ángel Yael, Norma Rangel, pidió a las autoridades que llevaban el caso a que aplicaran la justicia en el caso del asesinato de su hijo.

“Nosotros no sabemos de leyes, sabemos lo que vivimos a diario, pero aun así creemos en la justicia, que más allá en la justicia de los hombres, también creemos en la justicia divina. Le pido Dios para que los ilumine y hagan bien su trabajo”, dijo.

Desde el pasado domingo, las pruebas aportadas plantearon cómo habría sucedido el hecho. En ella quedó expuesto que Ángel N., el elemento de la Guardia Nacional, fue quien accionó su arma de cargo en contra de la camioneta en la que viajaban Ángel Yael, Alejandra y el conductor de la unidad; una sola bala disparada habría sido suficiente para asesinar al estudiante de Agronomía, pero también para lesionar a Alejandra Edith, ya que el peritaje arrojó que ésta se partió en dos, tras impactarse con el medallón de la unidad.

La agresión habría ocurrido, luego de que las unidades de la Guardia Nacional realizaran un patrullaje por la zona de ductos, cerca de donde se encuentra una barda a la que solían acudir Ángel y sus compañeros después de clases para convivir.

Los elementos de la Guardia Nacional habrían avistado la camioneta en la que viajaban Ángel, Alejandra Edith y otro compañero y se les acercaron, pues les parecieron sospechosos.

En tanto, los jóvenes decidieron subir a la unidad e irse. Entonces vinieron los disparos. Uno de ellos lo hizo Ángel N., en tanto que el otro lo hizo Iván N., el primer elemento de la Guardia Nacional que había sido detenido y posteriormente liberado, tras comprobarse que la bala que salió de su arma no era la que había hecho blanco en los jóvenes universitarios; Ángel Yael perdió la vida arriba de la camioneta en la que viajaba, cerca del casco de la Ex Hacienda de El Copal.

La defensa del Guardia Nacional hizo lo propio, pero el juez determinó que había elementos para la probable responsabilidad en el asesinato y por ello decidió vincularlo a proceso, además de que permanecerá en prisión preventiva, en lo que duren las investigaciones complementarias.

La vinculación a proceso del elemento se da también tres días después de que más de 10 mil estudiantes y personal académico de la Universidad de Guanajuato marcharon por las calles de la capital del estado para exigir justicia.

Dos meses permanecerá en prisión preventiva

El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, misma que el elemento de la Guardia Nacional permanecerá en prisión preventiva.

La defensa del Guardia Nacional pidió que fuera recluido en una prisión militar, pero el juez negó esta situación y fue enviado a un centro de reclusión civil.

El juez ordenó también que tanto las víctimas directas e indirectas de este hecho queden ingresadas al Registro Nacional de Víctimas y pueda acceder a los recursos a los que tienen derecho.