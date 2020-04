[Video] Scarlett, niña de 12 años crea cortometraje #QuédateEnCasa

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Scarlett, una niña de 12 años y originaria de San Luis de la Paz, realizó un cortometraje dirigido para niños, en el que los invita a permanecer en sus casas mientras dura la contingencia de coronavirus.

El cortometraje titulado #YoMeQuedoEnCasa trata de una niña chichimeca llamada Juanita, quien explica la importancia de permanecer en los hogares durante la contingencia por el coronavirus que se vive en el país.

Mi nombre es Juanita, hace días nos dijeron que ya no fuéramos a la escuela, teníamos que escondernos de un virus que nos quiere infectar, le dicen el coronavirus o Covid-19, él se cree muy fuerte y contagioso pero si nos cuidamos todos, podemos vencerlo

Juanita le explica a un niño que el Covid-19 “es un virus gordito y pesado, tan pesado que no puede viajar a más de un metro y medio de nuestro cuerpo”, a lo que el pequeño le contesta: “ah, por eso lo de su sana distancia”.

Juanita prosigue y explica que por ello es importante no salir a la calle, “pues si tú sales a la calle puedes traer a casa este virus y dejarlo por todos lados y si no usas agua y jabón para lavarte las manos, el Covid hace fiesta”.

La protagonista del cortometraje llama a los niños a convertirse en héroes al quedarse en casa y así no propagar el virus.

Scarlett ganó en 2016 el primer lugar del concurso “El niño y la mar”, organizado por la Secretaría de Marina. Desde los cuatro años, la pequeña ludovicense ha incursionado en el dibujo y ahora por medio de éste está buscando hacer conciencia en los niños para que no salgan a las calles y así no sean transmisores de coronavirus, pues de acuerdo con el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, los niños pueden tener el virus y no desarrollar síntomas, pero sí lo pueden transmitir de persona a persona y por ello es necesario que permanezcan en casa.