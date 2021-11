[VIDEO] Desabasto de medicamentos no fue causa de decesos: Díaz Martínez

León, Gto.- El desabasto de medicamento no fue condición que incrementarán los decesos en el estado, informó Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud. En Guanajuato el 95% de los medicamentos se están otorgando comparado con el promedio del 40% nacional, pero el estado al no participar en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se tiene el propio sistema de licitación de medicamentos.

Informó que el INEGI publicó que 700 mil mexicanos perdieron la vida, no sólo porque tenían Covid, sino que acudieron a recibir otro tipo de atención.

Comentó que hay un 5% hay medicamentos de mucho movimiento, y los proveedores de los mismos indican que les afecta que los precios que se dan en el Compendio Nacional de Medicamentos (antes Comisión Reguladora de precios) son muy bajos y es difícil venderles porque no les genera ganancia.

“La pandemia trajo consigo el incremento y la especulación en los medicamentos, en el material de curación e insumos médicos en general. Afortunadamente en Guanajuato hemos hecho lo propio y no nos ha faltado medicamento, yo creo que esto se debe que se le mete casi 6 mil millones de pesos al presupuesto que recibimos, aparte del federal y eso hace que nuestros hospitales puedan seguir operando para atender a pacientes con Covid y no Covid que se habían alejado un poquito de los hospitales por el miedo a la pandemia”, explicó.

Precisó que algunos precios se han disparado en más de 300%, que en el momento más álgido de la pandemia costó mucho trabajo para pacientes en terapia intensiva, algunos antibióticos y medicamentos controlados, afectó no sólo instituciones públicas sino privadas.

Se pondrán estrictos: Gobernador

Con respecto a lo que dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de que se pondrán más estrictos en programas sociales si no están vacunados, el titular de Salud dijo que van a dar oportunidad de que la gente se vacune con Astrazeneca y Sputnik V, pues han encontrado que en tianguis, mercados y comunidades, la gente no se vacunado.

Dijo que les interesa que no se tenga un invierno con muchos pacientes hospitalizados por lo que invitó a vacunarse “estaremos viendo dónde pudiéramos exigir que llevaran su comprobante de vacunación, con el único fin de incentivar la vacunación, no ser punitivos, ni limitativos ni faltar a los derechos ciudadanos ni humanos de ninguna persona”, recalcó.

Invitan a vacunarse contra influenza

Por otro lado invitó a la gente a la 2a Jornada Nacional de Vacunación al arranque de la campaña contra la Influenza en la colonia 10 de mayo. Son un total de 274 mil dosis que tienen en Guanajuato cuya meta inicial es de un millón 706 mil para alcanzar el número de personas vacunadas el año pasado.

Dijo que la temporada invernal, porque cuando llueve mucho y por lo general hace mucho frío, esperan un repunte de las infecciones respiratorias agudas y el virus que circula en este momento es el virus Sars Cov 2 causante de Covid-19.

Explicó que comenzarán con el personal de salud que está expuesto, mayores de 60 años, menores de cinco años, mayores de seis meses, personas con obesidad, obesidad, diabetes, hipertensión, asma, entre otras.

Guanajuato, único con ultracongeladores

Informó que hasta el momento se han aplicado 5.5 millones de vacunas contra Covid 19 en el estado, desde hace ocho meses, con esquemas completos hay dos millones y faltan 3.5 millones de segundas dosis, por lo que se tienen que seguir los protocolos.

Con respecto a la vacuna contra Covid-19 dijo que no hay sobrante, está vacunado más del 80% del grupo poblacional, la federación envió más biológicos porque no puede enviarla a cualquier estado porque necesita ultracongelación, fuera de la Ciudad de México y el Estado de México sólo Guanajuato es capaz de conservarla porque tiene 2 horas de vida útil.



Se busca una inmunidad colectiva, de rebaño para tener menos hospitales llenos y con menos pérdidas humanas. Serán dos semanas de vacunación y la decisión de si se regresan o no vacunas será de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Tienen 579 mil dosis de la vacuna de Astrazeneca en segundas dosis para 15 municipios y seguirán aplicando vacuna Sputnik V para quienes no hayan recibido ninguna dosis, han identificado muchas personas que han sido omisas a la vacunación.

“Que no estemos buscando una marca determinada de vacuna, porque ya no habrá mapas primeras dosis de otras marcas, no habrá Pfizer, AstraZeneca, la única que vamos a seguir aplicando es Sputnik V primeras dosis, todavía tenemos 113 mil dosis(...)”.

Finalmente comentó que estarán aplicando vacunas Pfizer para niños de 12 a 17 años que se ampararon que son 178 y los que tengan una comorbilidad. Cuenta con 900 dosis hasta el momento. También se vacunará a personal de salud, personas mayores de 60 años, para menores de 60 años con alguna comorbilidad (con hipertensión, diabetes, obesidad, antecedentes de tabaquismo).