Vas a estar en mi corazón siempre: madre de Milagros Monserrat la despide en funeral

León, Gto.- La madre de Milagros Monserrat, mujer asesinada a plena luz del día en una calle de León, Guanajuato, despidió a su hija en el panteón San Nicolás: "¡Tesoro de mi vida, mamita santa, vas a estar en mi corazón siempre, todo el tiempo, toda mi vida!. ¡Padre mío, ¿por qué a ella Dios mío?, ¿Por qué me diste este dolor tan grande?", dijo la señora Ernestina Meza envuelta en llanto.

Misa de Milagros Monserrat

En punto de las dos de la tarde, se celebró una misa de cuerpo presente, para despedir y rogar por el eterno descanso de la mujer, quien fue asesinada a puñaladas la mañana del jueves, justo el día de su cumpleaños y cuando iba a trabajar.

Luego de la homilía, el sacerdote solicitó un aplauso para Monse o "Mili", como la llamaban de cariño. Todos salieron de la sala funeraria y antes de que el féretro en color blanco fuera sacado del lugar, sus familiares pidieron unos minutos para estar a solas con ella.

Mientras tanto, las manos de varias personas se acomidieron para subir la gran cantidad de coronas y ofrendas florales en camionetas que algunos asistentes prestaron para trasladarlas al panteón.

Acto seguido, el féretro con el cuerpo de Milagros, fue abordado en una carroza de color azul con blanco. Sus familiares, amigos, conocidos y compañeros de trabajo, bloquearon momentáneamente el bulevar Mariano Escobedo, para poder encaminarse con la caravana fúnebre.

Caminata al panteón

Todos los que compartieron algún momento con la vida de Milagros, caminaron detrás de la carroza, partiendo de la calle Juan Valle hasta el camposanto. Con tristeza, aún rabia e impotencia, el silencioso andar de los dolientes fue comprendido por los automovilistas, a quienes no les importó detener su marcha y permitir el paso del cortejo, en muestra de empatía.

Una vez dentro del panteón, con canciones como "Amor Eterno", "Te vas ángel mío" y "Hermoso Cariño", el féretro fue trasladado hasta la gaveta ubicada en el primer pasillo del camposanto, para darle cristiana sepultura.

"¿Por qué a ella, Dios Mío?": madre de Milagros Monserrat

Por unos segundos, el ataúd fue abierto para que la señora Ernestina, viera a su hija por última vez y entonces un desgarrador lamentó lleno de lágrimas los ojos de todos los presentes.

"¡No, no, no y no Dios mío, porque me diste este dolor tan grande, mamacita santa, mamita santa, vas a estar en mi corazón todo el tiempo". Dijo la señora antes de desmayarse por el fuerte e irreparable dolor que siente. Antes de que el cuerpo fuera depositado en la gaveta, los presentes brindaron otro aplauso para "Mili".

Quieren justicia

Con el semblante evidentemente triste, pero con la mirada firme, familiares de Milagros Monserrat quieren justicia y aunque el presunto asesino, Miguel "N", fue detenido la noche del jueves, quieren que pronto se le finquen los cargos correspondientes.

Por lo pronto, está programada una marcha para este domingo 13 de agosto, en punto de las cuatro de la tarde, en el Arco de la Calzada, para exigir a las autoridades, todo el peso de la ley, para Miguel "N".

