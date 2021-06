Viable incremento salarial a policías de León: Sophia Huett

León, Gto.- El incremento salarial a policías en León que propuso la virtual ganadora de la presidencia municipal Alejandra Gutiérrez Campos, es factible para el Ayuntamiento 2021-2024, así lo declaró Sophia Huett, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Indicó que lo que se estableció por parte del Consejo Estatal de Seguridad es que los policías municipales puedan tener un sueldo mínimo de 13 mil 700 pesos al mes, sin embargo dependerá del municipio si desea o no incrementar ese salario para sus elementos.

“Lo que se estableció fue una homologación a la línea de bienestar establecida por el Coneval, que es de 13 mil 700 pesos, ya si los municipios deciden aumentar a 18 mil o a 20 mil, es un tema de la autonomía municipal, lo que sí les puedo decir es que Guanajuato tiene municipios ejemplares a nivel nacional, como es el caso de Pénjamo, Irapuato y León, que con los salarios que ofrece, se coloca en los punteros nacionales en la intención”, dijo.

Sophia Huett reconoció que hoy en día León sí cumple con la homologación de sueldos sugerido por la ley de los Compromisos Municipales, al igual que Irapuato y Pénjamo, incluso son ejemplos a nivel nacional de elementos de policía municipal mejor pagados, pues tan solo en Pénjamo el sueldo de los uniformados es de 20 mil pesos.

Cabe resaltar que una de las promesas en campaña que realizó Alejandra Gutiérrez fue el incrementar el sueldo de los elementos de policía municipal a 18 mil 500 pesos, así como entregarles mejor equipamiento, capacitación y herramientas para realizar su trabajo, por lo que tendría que estar cumpliendo con los 45 Compromisos Municipales, para poder obtener un ingreso extra por parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad del Estado de Guanajuato (FORTASEG).

Van al 70% 44 municipios interesados en FORTASEG

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, confirmó que de los 44 municipios que se interesaron en participar por obtener el FORTASEG para el año que viene, se ha reportado un 70 por ciento en el cumplimiento de sus 45 Compromisos Municipales.

“Fueron 44 los que firmaron la intención de participar en el fondo y conforme vayamos evolucionando en el año, estaríamos detectando o dictaminando de acuerdo al cumplimiento, cuáles serían los municipios beneficiarios”, señaló.

Dentro de 3 meses los interesados en el recurso para capacitación y equipamiento de sus elementos, tendrán que cumplir al 100 por ciento con sus compromisos, pues en septiembre se comenzará con el corte de los compromisos, para que en noviembre o diciembre se comience a realizar el reparto proporcional de los 200 millones de pesos disponibles.

“Afortunadamente la gran mayoría de los municipios andan un poquito más arriba del 70 por ciento, al 100 por ciento, hay aspectos que son ponderables, es decir si no lo cumplen, aunque vayan bien en otros rubros no se otorgan como por ejemplo control de confianza, pueden tener un cumplimiento extraordinario en todos los demás compromisos, pero si sus integrantes no tienen el control de confianza comprobado al 100 por ciento pues no”, dijo.

Actualmente se están realizando reuniones regionales con los alcaldes de los 46 municipios de Guanajuato; por regiones con aproximadamente 8 alcaldes reunidos de manera virtual, desde el Comité Estatal de Seguridad se realiza una retroalimentación a los mismos, sobre sus áreas de oportunidad y en dónde están haciendo un buen trabajo.