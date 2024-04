Venta total de gafas en Parque Explora

León, Gto. Autoridades del Parque Explora informaron que desde el sábado a las 4 de la tarde se agotaron los anteojos para ver el eclipse solar de este lunes en sus instalaciones, las cuales permanecerán cerradas al público en general.

A través de su cuenta en facebook, la administración del Parque Explora explicó que sólo se dará acceso a quienes compraron el paquete de 70 y de 160 pesos para poder ver el espectáculo.

Los organizadores no informaron cuántas personas son las que podrán ingresar al parque, pues existen adultos que llevarán a los menores de edad, pero si desean acompañarlos durante el evento, se informó que no podrán estar, si no alcanzaron la compra de los paquetes.

A las 11 horas darán inicio al evento en el cual se espera que esten autoridades del municipio y del estado.

El eclipse solar se podrá ver en la ciudad en un 89 por ciento, por lo que no se oscurecerá totalmente.

Según los especialistas, a las 10 de la mañana con 54 minutos iniciará el proceso del eclipse solar que será seguido desde León, y alcanzará a taparse al 86 por ciento a las 12 del mediodía con 13 minutos

En dicha posición estará aproximadamente tres minutos y después empezará el ciclo de reversión del eclipse solar el cual terminará pasadas las 13 horas con 36 minutos.

Las autoridades recomiendan utilizar lentes especiales para poder voltear a ver al sol en todo su proceso, pues estará luminoso en todo momento, además de que la radiación solar será otro efecto negativo para quienes quieran verlo por varios minutos, por lo que también se recomienda usar bloqueador solar y usar ropa ligera.

El último eclipse solar que vivieron los leoneses fue en julio de 1991 , cuando la ciudad también disfrutó de una obscuridad importante en aquella ocasión.

El Eclipse será visto en su totalidad en la ciudad de Mazatlán, por donde entrará y concluye en la zona del atlántico de los Estados Unidos.