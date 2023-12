Boletos para los conciertos de la Feria de León 2024 ¿Cuándo inicia su venta?

A unas semanas de la Feria Estatal 2024, el Patronato de la Feria ha anunciado que la venta oficial de boletos comenzará el 19 de diciembre a través de TicketOne, una medida para combatir el fraude y la reventa.

Los eventos, que se llevarán a cabo del 12 de enero al 6 de febrero del 2024 en el reconocido Foro Mazda, han generado emoción en los ciudadanos. "En el Patronato de la Feria Estatal de León, valoramos profundamente su apoyo, interés y entusiasmo en nuestra feria y en los espectáculos", afirmó David Novoa Toscano Presidente del Patronato de la Feria, asegurando una coordinación estrecha con las autoridades para garantizar la mejor experiencia a los visitantes.

La venta de boletos para la Línea Cero será exclusivamente a través de Ticket One, enfatizando la importancia de adquirir entradas únicamente por medios oficiales. Se ha hecho un llamado especial para evitar caer en fraudes a través de páginas de Facebook y otros sitios web dedicados a la "preventa" y "apartado" de boletos no oficiales. "Es importante que no caigan en manos de personas, páginas o grupos que les cobren dinero por boletos o por asegurarles un lugar, el único medio oficial es la Feria Estatal de León y la boletera será Ticket One", enfatizó David Novoa Toscano, Presidente de la Feria de León.

Además, se anunciará próximamente la dinámica para el acceso gratuito a los espectáculos, que contará con un aforo controlado. "El 85 por ciento del aforo será gratuito pero con acceso controlado, lo más importante será salvaguardar la integridad de todas las personas y que tengan la mejor experiencia", recalcó Novoa Toscano.

La Feria Estatal de León 2024 no cuenta con redes sociales alternativas ni páginas de fans exclusivas para la venta de boletos. Por tanto, se insta a los interesados a seguir únicamente los canales oficiales de comunicación (@feriadeleon) para obtener información veraz y actualizada.

Finalmente, David Novoa Toscano expresó su entusiasmo: “Estamos felices por el recibimiento de todos los eventos que vienen para la feria” los anuncios logísticos para los conciertos han sido realizados de manera anticipada volviendo a recalcar que con un 85 por ciento del aforo de los espectáculos siendo gratuito y el restante 15 por ciento a la venta desde el 19 de diciembre.