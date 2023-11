Vehículos no respetan vialidades y semáforos en Zona Centro

León, Gto. - La primera semana del mes de diciembre, la ciudad de León tendrá un nuevo sistema operativo de Fotomultas el cuál ha molestado a algunos automovilistas y motociclistas. Organización Editorial Mexicana se dio a la tarea de realizar un recorrido por bulevares y calles para conocer si los conductores conocen el reglamento vial.

Local ¡Ya hay fecha para las fotomultas en León! Será la primera semana de diciembre

Alrededor de las 10: 30 horas, en los cruces que se observó que no hay cultura vial y los automovilistas se juegan la vida al no respetar el reglamento fue en el cruce de la calle La Paz y Adolfo López Mateos en el que un conductor que no respetó la luz verde (preferencia al peatón) por poco atropella a un peatón mientras los vehículos que llevaban preferencia en el López Mateos tuvieron que maniobrar para no tener un accidente.

Una vez que “le valió” cruzar hasta el carril medio, el conductor se indignó porque por poco le rosa otro chofer su vehículo.

Ya pasando a la altura del Estadio León, un vehículo de color blanco que circulaba por el carril de baja velocidad recordó que su dirección era del lado opuesto y sin tener precaución invadió los otros carriles para llegar al retorno de la avenida Otomíes, en ese momento iba circulando un motociclista que por menos de tres segundos lo hubiera aventado ocasionándole daños irreversibles.

El conductor del vehículo blanco sabiendo que vehículos iban detrás de él se hizo el de la “vista gorda” y todavía puso su cara de enojado para que no le dijeran nada las personas que iban detrás de él.

Cabe señalar que este punto es uno de los más conflictivos debido a que los carriles a cierta altura se juntan y posteriormente se dividen por boyas metálicas ocasionando que quienes conducen cambien de un momento a otro su dirección.

Otro punto es en el bulevar Torres Landa y Hermanos Aldama. Quienes circulan por esta vía se dan cuenta que en este cruce no se respeta el semáforo sobre todo los que van de Hermanos Aldama con dirección a San Miguel pues hasta ocupan dos carriles y medio del bulevar para dar vuelta hacia la ubicación ya mencionada, esto a todas horas.

Local Estos son los 10 puntos finales donde se instalarán las cámaras para las fotomultas en León

PISO PAREJO

Por otro lado, los ciudadanos comentaron que las fotomultas deben ser parejas pues, aunque en esta ocasión se constató de automovilistas cometiendo infracciones (zonas que carece de elementos de policía vial), indicaron que en su mayoría son los motociclistas los que no conduce con precaución y hasta por las banquetas de las calles circulan para llegar más pronto a sus destinos.