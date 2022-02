Vecinos de la Unidad Obrera reportan 15 días sin suministro de agua

León, Gto.- Viven familias de la colonia Unidad Obrera de esta ciudad hasta quince días sin la dotación de agua en sus domicilios. Por respuesta del sistema local de agua sólo argumenta el mal funcionamiento en las baterías de pozos de la zona de la Muralla, sin dar fecha para normalizar el servicio.

Claudia Quijas, vecina de la calle Hermenegildo Bustos comentó que el problema con la escasez de agua lleva alrededor de tres años y afecta a vecindarios de la calle mencionada que va desde Las Torres hacía el Libramiento Morelos y a colonias aledañas como la colonia Olivo del Valle y Valle de León.

Comienza el calor y se escasea el agua

Cualquier rincón de la casa, en especial el baño se ha convertido en un espacio ideal para almacenar el vital líquido ya que sin previo aviso amanecen sin agua y para que no afecte a su economía, las familias suelen dar doble uso a esta para no desperdiciarla ya que comprar una pipa cuesta 800 pesos.

“En esta temporada de calor es cuando escasea más el agua y a pesar de que marco a Sapal no me dan respuesta y esto nos lleva a almacenar agua en botes; en nuestro caso tuvimos que hacer un aljibe para no batallar sin embargo esto nos acarreó otro problema, es no permitir la entrada a los brigadistas contra el dengue ya que nos piden tirar el agua almacenada”.

Claudia y su familia comentaron que la falta de agua también ha afectado a su salud ya que no pueden asearse todos los días y el agua acumulada le dan prioridad para alimentos, lavar trastes y para el retrete.