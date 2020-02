Ve Usabiaga detalles en propuesta de paro nacional

LEÓN, GTO.- Si bien dijo concuerda con los objetivos que busca alcanzar el movimiento "#UnDíaSinNosotras", Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en el estado, aseguró que pueden haber mejores medidas de protesta sin dañar la economía promoviendo el comercio informal.

El funcionario aseguró que entre las propuestas del paro está la de no comprar artículos que obliguen a la emisión de una factura o ticket, lo que causaría afectaciones a la economía estatal.

Lo que no me gusta del paro es que promueve mucho el comercio informal porque hablan de no comprar nada con facturas, si de por sí un gran mal que tiene el país es el 57% de nuestra economía es informal, y la están motivando

"Estoy de acuerdo en lo que tratan de lograr, pero realmente a lo mejor hay otras medidas de cómo poderlo llevar a cabo", aseguró.

ESPERAN LINEAMIENTOS FEDERALES

Por su parte Gabino Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de León (CANACO), aseguró que el organismo que preside espera el lineamiento federal para determinar su postura en cuanto al movimiento.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Vislumbran proyectos conjuntos con la federación

“Estamos en espera de una postura oficial nacional por parte de CONCANACO, y en cuanto tengamos, inmediatamente haremos nuestros comentarios; en estos momentos no me puedo mostrar ni a favor ni en contra porque todavía no sé cómo esté”, dijo.

Referente a un posible ausentismo precisó que aún no tienen una posible estimación aunque reiteró su apoyo a las mujeres que laboran en este organismo.

“No sabemos cómo va a estar (posible ausentismo), no tenemos la postura oficial de CONCANACO, ni la nuestra, se está dibujando apenas el evento y por supuesto que en el momento en que la tengamos haremos la postura que tendremos en Canaco”, dijo. “Pero repito, nuestro apoyo, nuestro respeto a este sector de la población que son las mujeres. Incondicional”.

⬇️Da clic aquí⬇️