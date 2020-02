Ve con buenos ojos en el Colegio de Abogados, propuesta de Reforma Judicial

Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, dijo que la iniciativa de Reforma Judicial presentada por Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al lado del presidente de México “viene a contribuir a un mejor ejercicio judicial”.

El líder de los abogados en la entidad dijo “estoy totalmente de acuerdo”, con la forma y el lugar donde se presentó; en una conferencia “mañanera” de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la propia reforma propuesta, afirmó que “es un regulación a varios aspectos jurídicos que estaban de alguna manera no muy definidos; de alguna manera viene justo a dar un mayor soporte y mayor regulación”.

Agregó que “México tiene que estar apegado a los conceptos que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los tratados internacionales que deben estar más menos al mismo nivel y así parece ser lo propuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Marcelino Trejo señaló que “hasta que no se aterricen las Reformas al Poder Judicial no vamos a poder profundizar y señalar en qué no estamos de acuerdo y en que si, resta que se nos presente y como Colegio lo analizaremos y vamos una opinión de mayor peso”.

Para finalizar, comentó que “estas reformas obligan al Poder Judicial, Universidades y Colegios a estar de manera permanente en actualización en los tratados y acuerdo que pudiera proponer el poder legislativo a nivel federal u otra institución”.