Ve Alejandro Macías un descenso en casos de Covid-19 en Guanajuato

El médico e investigador de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías, afirmó que observa un declive de positividad de casos de Covid-19, en el estado debido a que cada vez son menos las personas que pueden infectarse de coronavirus, pues incluso, “quizá hubo mayor número de infectados”.

Lo anterior, durante la charla inaugural de Ciencia Es Cultura, Covid-19 situación actual y perspectivas de vacunación que organiza la Universidad de Guanajuato.

El doctor Macías señaló que en la tasa de positividad por SARS-Cov-2, lo que ve es “una disminución en los enfermos. Veo, con gusto ya, que finalmente no están tan saturados este fin de semana los hospitales. Apenas, en León que es donde yo trabajo, empiezo a ver un alivio, lo mismo en mi celular, en mi whatsapp. Siento que vamos un poco para abajo, no sé cuánto va a durar eso, pero también puede ser que, simple y sencillamente vamos para abajo, porque es cada vez menos la gente que se puede enfermar y que haya muchos más mexicanos infectados de los que suponíamos. Sigue siendo verdad que la mejor medición de esto es cuál es la tasa de positividad”.

Agregó que en Guanajuato “andábamos altos, creo ya para esta semana empezaremos a bajar, andábamos en 60%, siento que pasando febrero y marzo pudiéramos entrar en una etapa mucho más manejable, inclusive sin una vacunación” dijo Macías.

Detalló que “si hacemos caso a las estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, a través de su encuesta de salud, estimaban que para diciembre de 2020 que el 25% de los mexicanos ya podrían haberse infectado, imaginen que va a pasar para finales de febrero o marzo, yo estimo, que si esto es correcto, que es la mejor estimación que tenemos, la de Instituto Nacional de Salud Pública, si, para finales de febrero o marzo, tenemos ya infectado el 40% de la población, que se haya infectado o que se ha curado, pero de la gente que sobrevivió tendríamos prácticamente , probablemente el 35% de la población inmune, la menor parcialmente ya para iniciar el 2021, lo que nos facilitaría mucho más llegar ya a una inmunidad de rebaño con un poco de vacunación”.

“Sabemos que si nosotros llegamos a vacunar o a tener inmune al 66% de la población, vamos a poder lograr el control de esta pandemia” dijo Macías.

Las vacunas

Acerca de la creación de un biológico anti coronavirus el doctor por la Universidad de Guanajuato detalló que ha sido todo un avance. “La vacunación de Covid-19 es una verdadera elegía, un tributo a lo que podemos hacer en la inmunidad cuando nos ponemos de acuerdo, normalmente desde su concepción los estudios pre clínicos, fase uno, dos y tres, toman entre entre 10 y 15 años el desarrollo de un vacuna que hayamos tenido una vacuna antes de un año, es una oda al ingenio de la humanidad y a lo que podemos hacer cuando nos ponemos de acuerdo”.

El infectólogo comentó que México invirtió en los biológicos contra Covid-19, más de las que podrías necesitar, y que países ricos como Canadá no se les ha entregado. “Las vacunas cuestan, yo creo que en eso no se le puede reclamar al Gobierno de México, ha invertido en las vacunas, se ha invertido en vacunas, la más cara es la de Moderna, ahora se ha dicho que la vacuna de Gamaleya la han comprado por barata, no, no es un vacuna barata, la vacuna de Gamaleya, Sputnik V, vale tres veces más que la vacuna de AztraZeneca, vamos a tener vacunas y suficientes vacunas y en cuanto la tengamos vamos ir desescalado, primero el personal de salud, gente de alto riesgo de contagiarse, pero, no han llegado las vacunas”.

“Los ricos también lloran, Canadá compró siete veces más vacunas de las que necesitaban y sin embargo en las tasa de aplicación de vacunas se tiene en la cola, tenían suficiente vacuna comprada y no le han entregado prácticamente nada”.

Pronosticó que “México tiene contratada una gran cantidad de vacunas al final vamos a tener inclusive más vacunas de las que vamos a necesitar, el problema es que la de AstraZeneca es de las que tenemos más, pero no va estar antes de abril, la de Gamaleya está comprada, está adquirida, sabemos que llegará entre febrero y marzo; la vacuna de Pfizer nos ha llegado a cuentagotas”, dijo el maestro de la Academia Nacional de Medicina.