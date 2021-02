Entrega Municipio 4ª Etapa de Alumbra León

El Municipio de León realizó la entrega de la 4ª Etapa alumbra León con la finalidad de que con este nuevo alumbrado público se brinden calles mejor iluminadas y por consecuente calles más seguras.

El Municipio de León informó que hasta hoy el 76% del sistema de alumbrado público tiene tecnología Led y precisó que la inversión de esta cuarta etapa es de 59 millones de pesos, para llegar a un total de 459 millones implementados en total.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Derrama de 11 mil 29 mdp por créditos de Infonavit en Guanajuato

Con la puesta de esta cuarta etapa de alumbrado público Led, la ciudad de León tiene el 76% de su iluminación con este tipo de tecnología, esto le ha generado un ahorro de hasta 170 millones de pesos, cantidad que se han reinvertido en el mismo proyecto e infraestructura social.

“No es sólo cómo se ven las calles, sino cómo nos sentimos en ellas. No es sólo cambiar lámparas, es convertir cada rincón de León en un lugar seguro, digno. Este tema de las luminarias no es nuevo. Se nos había prendido el foco desde hace mucho” comentó el Presidente Municipal Héctor López Santillana.