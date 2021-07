Variantes de Covid-19 se darán con mayor frecuencia si se descuidan las medidas

León, Gto.- Más contagios de las variantes de Covid-19 en Guanajuato se darán con mayor frecuencia si se relajan las medidas sanitarias, sobre todo las variantes Alfa de Reino Unido, la Gama proveniente de Brasil y la Delta proveniente de la India, explicó Alejandro Macías, ex comisionado de la Influenza en México, infectólogo y experto en epidemiología.

“El virus está cambiando, es un blanco móvil, en el estado de Guanajuato no hemos tenido una gran diversidad y han predominado todavía las variantes locales, pero es de esperarse que paulatinamente vayan incrementándose las variantes Alfa que es la variante de Reino Unido, la variante Gama que es la de Brasil y en el futuro también seguramente la variante Delta, que es la variante de la India, va a ocurrir tarde o temprano”, comentó el ex comisionado de la influenza en México.

Actualmente en la entidad se han presentado 222 contagios de las variantes de Covid-19, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, los casos se han dado en 40 municipios de la entidad, la mayoría se concentran en León con 38, Irapuato con 27, Salamanca con 26, Guanajuato capital con 21 y Salvatierra con 10.

De acuerdo con el experto en epidemiología e infectología, las variantes son más contagiosas que el virus que se originó en Wuhan China, sobre todo las más contagiosas son la Alfa de Reino Unido, la Gamma de Brasil y la Delta de la India.

De los casos que se han identificado son 19 de la Alfa, 1 de la Beta, 1 de Delta, 16 Epsilon, 42 Gamma, 2 de la IOTA y 141 sin nomenclatura, que son identificadas locales.

“Estas variantes son más contagiosas que los virus originales, digamos fundacionales, la variante que salió de Wuhan es un poco menos contagiosa que la que después predominó en Europa y de las variantes locales como la variante mexicana que estaba en México sobretodo que se conoce como la variante B.1.1.519, no era demasiado contagiosa en relación con la variante original de Wuhan, pero luego la variante del Reino Unido fue más contagiosa, después la Variante Delta, entonces sí se espera que eso pueda ocurrir en el futuro”, comentó.

El 87 por ciento del territorio en Guanajuato ya reportó variantes de las diferentes nomenclaturas, por lo que de no seguir aplicando las medidas de salud básicas diariamente, se estarían presentando más casos.

También existe la forma de evitar que se siga propagando, a través de la inmunización por las vacunas, incluso si los biológicos no son aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que lo que sí previenen es la gravedad y el riesgo de muerte, con hasta 90 por ciento de protección, estando en fase 3.

“Por desgracia para algunos biológicos como los de cansino, no tenemos información suficiente, puesto que no han publicado los estudios de clase 3, ponemos que es eficiente porque no estamos viendo oleadas de gente, vacunada con esa vacuna que se están infectando, pero no tenemos los estudios completos de Sputnik no tenemos información, pero parece que es eficaz, tanto como la de Astrazeneca y Sinovac tenemos información de que es poco eficiente para evitar la enfermedad pero tiene el 90 a 95 para evitar gravedad o muerte”, mencionó.

Fue el 24 de marzo del presente año cuando se reportó el primer caso de la variante ALFA de Reino Unido en Guanajuato, la primera muerte que se registró por una sepa, fue el 22 de abril y la causante fue la GAMMA proveniente de Brasil.