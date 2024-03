Van estudiantes del SABES Guanajuato al FIRST Robotics Competition a Texas

León, Gto.-El equipo de robótica Silverbot 9120 conformado por 34 estudiantes del Bachillerato SABES Mineral de la Luz, obtuvieron su pase al campeonato mundial del FIRST Robotics Competition, que se realizará del 17 al 20 de abril en Houston, Texas.

El equipo que representó al SABES y a Guanajuato, obtuvo su pase luego de ser acreedores al premio First Impact Award en la edición 2024 de la competencia de robótica FIRST Laguna Regional que se llevó a cabo en la ciudad de Torreón, Coahuila, este premio honra al equipo que mejor representa un modelo para que otros equipos emulen mejor la misión de FIRST.

Este reconocimiento fue creado para mantener el enfoque central de FIRST Robotics Competition, mismo que tiene como objetivo transformar la cultura de manera que inspiren mayores niveles de respeto y honor por la ciencia y la tecnología.

La competencia contó con la participación de 42 equipos provenientes de ciudades como Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua, Colima, Jalisco, Sonora, Oaxaca, Zacatecas y Sinaloa.

Durante los días de competencia, el maestro Alberto Diosdado, Director General del SABES, acompañó a los estudiantes del bachillerato a quienes reconoció por su dedicación.

Además de su destacada participación en la competencia, los integrantes de Silverbot 9120 se reunieron con directivos del Grupo Minero Fresnillo PLC, donde platicaron acerca de la razón de ser de su equipo, y presentaron los proyectos sociales y ambientales que han implementado en su comunidad.

Desde sus inicios, el equipo Silverbot 9120 ha contado con el apoyo por parte del Grupo Minero Fresnillo PLC y de Desarrollo Comunitario Fresnillo PLC, quienes en 2022 les extendieron una invitación para participar en el programa FIRST Robotics Competition 2023-2024 y apoyaron al Bachillerato SABES Mineral de la Luz con el equipamiento de un taller de robótica.

FIRST Robotics es una competencia de robótica que combina el entusiasmo del deporte con la rigurosidad de la ciencia y la tecnología. En esta, se desafía a los equipos a construir robots para participar en un juego de campo difícil siguiendo reglas estrictas, con tiempos establecidos, recursos limitados y donde se pueden formar alianzas con otros equipos.