Van en aumento las extorsiones en Guanajuato

Claudia Terrones (se le cambió el nombre por seguridad), recibió una llamada telefónica al número de su domicilio de la Notaría Número 19, en la que un supuesto licenciado que se presentó con el nombre de Sergio Martínez le informó que iba recibir unos documentos muy importantes y le pasara sus datos ya que la paquetería estaba por salir rumbo a su dirección.

“Me dijeron que me estaban llamando pero que no contestaba mi celular y cuando yo les dije que no había recibido la llamada me indicaron el número y era el anterior, les proporcioné el actual, yo accedí porque en realidad sí estaba esperando unos documentos”, platicó.

Añadió, que una vez que le proporcionó su número privado le marcó una mujer de la presunta paquetería donde le pedían número de serie y otros datos, mismos que en la línea de casa el licenciado se los iba indicando.

“Luego el licenciado me estaba haciendo preguntas raras que no coincidían con mis trámites, entonces decidí preguntarle sobre mi caso y él evadía mis preguntas y fue cuando supe que estaba cayendo en una extorsión, les dije que no les iba a pagar nada hasta que me entregaran mis papeles en la mano”, señaló.

Posteriormente, el licenciado le comenzó a levantar la voz y le dijo que era una orden que depositara, la mujer prefirió colgar el teléfono y verificar el número, pero ambos estaban como privados.

“Lo raro es que dieron mis datos y los de un familiar queriendo obligar a que les pagara los supuestos documentos, no sé quién se los proporcionó”, finalizó.

El incidente de extorsión ha aumentado tanto a nivel estatal como local, es uno de los delitos con mayor incremento de enero a junio del presente año en comparación del mismo periodo pero del 2021.

Lo anterior lo dio a conocer Francisco Ríos, coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia del Observatorio Ciudadano de León (OCL), durante el reporte sobre incidencia delictiva estado de Guanajuato y municipio de León.

Destacó que en dicho tema, tanto en el estado como en el municipio presentaron un incremento; para el estado de Guanajuato es de 212.0% y para el municipio de León es de 198.05%, que ubica al municipio en el lugar número 30 en ciudades de más de un millón de habitantes, por debajo de la media nacional.

Ricardo Patlán, experto de la Fiscalía General en el Estado de Guanajuato, indicó que para las víctimas de este delito, lo más importante es su seguridad, por tal motivo entró en vigor el 28 de mayo del presente años hubo una reforma de extorsión, es decir ya no es un delito de resultado moral sino delito formal, basta para acreditar la exigencia económica, con esto ya es un delito de extorsión.

“A principios de año se presentó una propuesta de reforma a este tipo penal al artículo 213 del Código Penal del Estado que la extorsión afecta al patrimonio pues tiene otro tipo de afectaciones como es la tranquilidad y seguridad de las personas”, mencionó.

Dijo que las formas más comunes en las que se presenta una extorsión son ganar un premio, familiar detenido en la frontera, gritos de menor de edad, supuesta llamada de teléfonos de la víctima y detención de algunos miembros por su grupo criminal, mensajes por medio de WhatsApp por mencionar algunos.