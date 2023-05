Vamos México, filantropía con sentido y responsabilidad

León, Gto. (OEM-Informex). El 24 de septiembre de 2001, comenzó actividades la Fundación Vamos México. A decir de Marta Sahagún de Fox, su presidenta, se convirtió "en su misión de vida" después de que concluyó la presidencia de Vicente Fox.

En exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Marta Sahagún recuerda que seis meses antes de que concluya el mandato de Vicente Fox, la Fundación Vamos México fue trasladada a San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, para trabajar en favor de la educación, la salud, el desarrollo humano y comunitario.

Causas y rumbo

Vamos México cuenta hoy con siete programas: El Centro de Rehabilitación Integral San Miguel de Allende (CRISMA); A rodar con amor (ARCA); Comunidad en Desarrollo Reactivando Oportunidades (Cedro); Capacitando Organizaciones Nacionales y Orientando Caminos con Esfuerzo (Conocer); México Activando la Nutrición con Objetivos Sociales (Manos) y Ciudadanos Atendidos en Salud y Acompañamiento (Casa).

"Siempre mi principal vocación ha sido el tema social –reflexiona Sahagún. Desde los 8 años empecé a trabajar en temas de voluntariado para grupos vulnerables. A los 12 años mi trabajo social era visitar la cárcel de mujeres. Y así puedo mencionar cada etapa de mi vida incluida cuando estuvimos en presidencia de la República."

Esta vocación de servicio y ayuda a la población con discapacidad que no cuenta con los recursos para acceder a una rehabilitación especializada se concreta en el CRISMA, que busca que los pacientes –infantes o adultos– adquieran capacidad de independencia con terapia de rehabilitación, audición y lenguaje y psicológica.

Después de haber suspendido algunas actividades debido a la pandemia, en 2022 CRISMA volvió a recibir a alrededor de 230 pacientes al mes para hidroterapia – en el tanque terapéutico más grande de Latinoamérica– y a cuidar a aproximadamente 250 familias con atención desde el núcleo familiar para lograr la independencia funcional de los pacientes, esfuerzo al que se sumó The HSLopez Family Foundation y Cristina Mundial International Public Foundation.

Marta Sahagún asegura que su mayor satisfacción es haber puesto junto con su equipo "un granito de arena para transformar la vida de las personas y sus familias, otorgando a través de nuestros programas la posibilidad de lograr mejor calidad de vida reconociendo su dignidad."

De ahí que con RODAR, Vamos México ha proporcionado 622 sillas de ruedas en todas las regiones del país en alianza con el Fondo Unido Rotario de México y Free Wheelchair Mission.

Tresguerras y First Cash se sumaron a este esfuerzo en el cual también se capacitó a la población en el armado de sillas de ruedas en poblaciones como Romita, Salvatierra, Unión de San Antonio, Ecuandureo, Contepec y Celaya.

El gobierno no puede solo

Marta Sahagún sentencia: "el gobierno no lo puede todo, la sociedad no puede sola". Explica que lo que hace Vamos México y cientos de fundaciones es "apoyar en temas sociales que transforman el bien ser y el bien estar de las personas reconociendo sus capacidades y su potencial de cada uno, que les permite en mejores condiciones mejorar su vida y la de sus familias".

En 2022, con el Programa Manos y en alianza con Alovéa, Manna Relief y Vitamin Angels, Vamos México ha aportado beneficios a 1.2 millones de personas con dotaciones de dosis de polvo nutricional Hope Blend a habitantes de las comunidades y zonas rurales.

Este complemento vitamínico, hecho a base de aloe vera, fortalece al sistema inmune con lo que se disminuyen las enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

En el mismo sentido, con el programa Cedro, Vamos México ha trabajado con la comunidad de San Cristóbal y poblaciones aledañas para mejorar la calidad de vida. Ahí, 80 brigadistas voluntarios han brindado atención médica, 35 adultos mayores han sido atendidos en actividades de motricidad, 80 mujeres han recibido pláticas sobre prevención y detección de cáncer de mama y 368 consultas en medicina general, odontología, nutrición, fisioterapia, laboratorio y psicología, en alianza con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, brigadistas Médicos del Bajío, Providencia, Perdura y Altex Next, entre otras organizaciones y empresas.

Entre las actividades de este programa también destacaron exámenes de la vista para personas de San Cristóbal, El Consuelo, San José del Resplandor y San Judas.

En lo que corresponde a la capacitación, a través de Conoce las organizaciones asistentes han tenido la posibilidad de atender, de manera presencial y virtual conferencias y cursos para aumentar sus habilidades y conocimientos organizacionales en materia solo uso de las TI, procuración de fondos, marketing, comunicación interna, evaluación de proyectos, programas GTO Contigo Sí. A estas actividades asistieron casi 2 mil 500 participantes entre personas físicas y representantes de organizaciones.

En alianza con la Universidad de California en San Diego, Vamos México formó en 2022 con su programa Alas, a la 6a generación de líderes comunitarios en actividades educativas, ecológicas de integración social, desarrollo comunitario y emprendimiento. Los líderes han otorgado talleres para adolescentes, rallyes deportivos, recreación con adultos mayores, obras de teatro, limpieza de comunidades y talleres de emprendimiento, entre otras actividades.

Finalmente, con el programa Casa, Vamos México ha atendido o canalizado sólo el año pasado, más de mil 200 apoyos directos o vinculaciones de tratamientos medicamentos o incluso implantación de prótesis cocleares o de piernas para volver a caminar.

Transparencia e institucionalidad

El Centro Mexicano para la Filantropía ha acreditado a la Fundación Vamos México con el nivel óptimo en materia de transparencia e institucionalidad.

A quienes atacan a Vamos México y afirman que ha sido un medio para que sus integrantes lucren, Marta Sahagún les responde: "mienten rotundamente queriendo hacer daño a un trabajo que se ha venido desarrollándose a través de 23 años.

Que mienten porque desconocen lo que es el trabajo social y el trabajo comprometido y honesto de quienes formamos esta asociación y de todos quienes generosamente lo hacemos posible.

Y añade: "La mentira solo destruye. Y tristemente es usada para fines políticos a los cuales nosotros no nos dedicamos. Nuestro trabajo es social y a favor de las personas."

La política no es parte de Vamos México, asegura Marta Sahagún: "Vamos México es una AC que tiene dentro de sus estatutos no permitir trabajar con fines políticos partidistas ni religiosos. Nuestro trabajo tiene que ver con el bien ser y bienestar de las personas. No tiene nada que ver con temas políticos. Nada", concluye.