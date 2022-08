Inauguran Centro de Posibilidades en Centro Fox

León, Gto.- León, Gto.- La mañana de este viernes se inauguró el “Centro de Posibilidades” en Centro Fox donde se impartirán cursos presenciales y virtuales en español certificados por la Universidad de California en San Diego a jóvenes y adultos.

El ex presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quesada abrió la invitación al público en general a inscribirse a los talleres sobre todo a jóvenes estudiantes para llevar a cabo una formación integral.

“Lo que necesitamos es interesar a todos los jóvenes de las preparatorias, inclusive a los primeros años de universidad a venir aquí (Centro Fox) a tomar sus seminarios, sus cursos, a escuchar conferencias magistrales todo soportado por la Universidad de California en San San Diego”, mencionó.

Resaltó que los jóvenes que participen y terminen sus estudios en el Centro de Posibilidades obtendrán un título de la Universidad de California, añadió que los maestros que se están preparando son de las comunidades rurales aledañas a San Cristóbal quienes van a ser contratados como maestros por la ya mencionada institución.

El Centro recibirá a jóvenes de los 46 municipios particularmente los de menos ingresos y habrá acceso para todos inclusive para quienes tengan problemas financieros.

Talleres

Informó que hay seminarios desde 12 horas hasta 100 horas para iniciar y de ahí se pasarían a licenciaturas en administración de negocios, medicina, salud y enfermería y ciencias sociales; las carreras universitarias se prevén a un año de distancia.

“Por el momento arrancamos con el espacio, el convenio con la Universidad de California en San Diego y rescatar a los jóvenes que no estén o no estudiando. en suma la filosofía nuestra es quien pueda pagar, pague, quien no puede pagar que no se preocupe aquí lo recibimos”, señaló.

Entre los cursos están: Encuadernación para principiantes, Derechos humanos, Introducción a las computadoras y las tecnologías, Educación Ambiental, Introducción a la programación, Español para el trabajo, Técnicas para realizar presentaciones en público e Introducción a los negocios en Latinoamérica.

Nuevo programa

Vicente Fox adelantó que están en marcha un programa de emprendedurismo y de emprendedores con un fondo de inversión en el que se invierte participando como accionista en cada proyecto para que se extiendan con el fin de beneficiar un gran número de proyectos y de personas.

“Ya ofrecí y vamos a ofrecer el primer fondo de inversión para estudiantes con proyectos ya sea de negocios, culturales, sociales o de cualquier tipo, estamos redondeando todo para que aquí se den las oportunidades”.