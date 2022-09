Hay mucha desinformación en el tema de la Cannabis: Marta Sahagún

Tras una reunión con integrantes del Club Rotario, la ex primera dama de México, Marta Sahagún, dijo que en la sociedad hay mucha desinformación sobre el tema de la cannabis. Reconoció el esfuerzo del gobierno estatal por implementar el programa Planet Youth que tiene como objetivo combatir el uso de drogas entre los jóvenes guanajuatenses, pero aseguró, son cosas diferentes.

“Desde luego que estoy enterada del programa, desde luego que estoy de acuerdo en promover el no uso de las drogas, es que son dos cosas distintas, es decir, algo que es ilegal ¿Por qué no se hace legal en el tema médico para beneficio de la calidad de vida de las personas? Acá obviamente las drogas hacen daño”, comentó.

Explicó que tanto ella como sus organizaciones nunca estarían de acuerdo con el consumo de sustancias ilícitas y referente a las peticiones que hacen algunas personas de legalizar todas las drogas, pidió que primero se informen ya que si no lo hacen no podrán tomar buenas decisiones.

Dijo que ella celebra que el gobierno del estado promueva el no consumo de las drogas que sí dañan a la salud, la mente y la calidad de las personas, contrario a la cannabis que ya tiene un uso medicinal y es recetada por los médicos.

“Está permitido el uso médico con determinadas modificaciones, con determinadas acotaciones, pero eso no es lo mismo que consumir THC y consumir drogas sintéticas es absolutamente distinto”, agregó.

Frente a los integrantes del Club Rotario donde la acompañaba el ex presidente municipal interino de León y médico de profesión, el doctor Octavio Villasana, entre otro grupo de empresarios, dijo que en su activismo por la legalización de esta sustancia, se ha encontrado con una serie de mitos y desinformación que no son reales.

“La falta de información, de satanizar todo, cuando tú no tienes información no puedes tomar una buena decisión ni tampoco opinar ¿Cómo opinas de algo de lo que no estás informado?”, agregó.

Comentó que sus organizaciones son civiles que trabajan para lograr el bien y una mejor calidad de vida en las persona enfermas con ejes como salud, educación, desarrollo humano y comunitario, la legislación, dijo, no tiene que ver con las labores que ella y su equipo emprenden.