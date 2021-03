Vacunación anticovid en San Francisco del Rincón podría suspenderse

Cuando todo estaba listo para iniciar la vacunación contra Covid-19 a adultos mayores en el municipio de San Francisco del Rincón, por la tarde el alcalde Javier Casillas fue avisado por el gobierno federal que la jornada estaba suspendida.

Sin embargo, el área de Comunicación de la delegación en Guanajuato de la Secretaría del Bienestar, desmintió al alcalde y confirmó que a las 8 de la mañana en San Francisco del Rincón comenzará la vacunación a adultos mayores.

En rueda de prensa convocada de emergencia, el presidente municipal expresó su descontento y molestia con el cambio de última hora, pues habitantes de esa ciudad habían llegado a hacer filas, luego de que el propio Casillas Saldaña anunciara por la mañana los horarios, condiciones y lugares donde se efectuaría la inoculación.

Hasta las 9 de la noche de este lunes, el presidente municipal seguía a la espera de una determinación de parte del gobierno federal para confirmar si la vacunación se realiza o no. O si se efectuará el miércoles. De manera oficial no ha tenido más comunicación con el gobierno federal.

“Si a las 11 de la noche no me llaman, entenderé que no se llevará a cabo el martes”, afirmó.

Casillas Saldaña mencionó que Ismael Cerecedo, responsable de los programas sociales de la federación, en la región de los pueblos del Rincón, fue quien le informó de la suspensión y que esperaba a que “alguien de arriba” le diera mayores instrucciones.

Las 10 mil 136 dosis para el municipio de San Francisco, dijo el alcalde ya están en la localidad e incluso los servidores de la nación hicieron llamadas a quienes se registraron en la plataforma del gobierno federal. Por la mañana, se dijo que eran 14 mil dosis.