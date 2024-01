Una velada inolvidable; Lagos y Lasso en la Feria de León

León, Gto.- Tras un año de ausencia, el cantante venezolano Lasso, se presentó esta noche de jueves en la Velaria de la Feria Estatal de León y compartió escenario con sus compatriotas, el dueto Lagos, brindando a los leoneses una velada inolvidable y demostrando porque son de los favoritos en el género Pop/Rock.

Los primeros en salir al escenario, fue el dueto conformado por Agustín Zubillaga y Luis Jiménez, quienes en primer lugar agradecieron a su público por acudir a verlos al tiempo que tocaban los acordes de su canción "Julia".

"Gracias León, este es nuestro primer show del año y esperemos que estén de muy ánimo", dijo Agustín, después de su primera canción.

Con 10 años de trayectoria en el mundo musical, en el que además de cantantes incursionan como productores y compositores, se ganaron desde la primera canción a sus seguidores con sus mejores temas.

"Mónaco"; "No se acaba hasta que se acabe"; "Quién Lo diría"; "Cuernos"; "Tengamos pasado"; "En línea"; "Si el mundo se acabará"; "Guerra fría"y" Milímetros", fueron algunos de los éxitos que formaron parte de su repertorio.





EL MOMENTO CUMBRE DE LA NOCHE

Con un "Muy buenas noches León" y cerca de las once de la noche, Andrés Vicente Lasso Ulsar, nombre de pila de Lasso, arrancó los gritos de emoción de sus fans quienes ya lo esperaban.

El originario de Caracas, inició su repertorio con "Olvídate de mi", desbordando los gritos y aplausos de su público, en su mayoría mujeres. La temática de su concierto fue de un museo en el qué los cuadros eran fotografías de sus ex parejas.

Y también interpretó "un millón como tú" ; "Feliz por ti"; "Odio que no te odio"; "no pares de bailar"; "De tú a tú"; "no es solo un juego; " Ladrones", "Subtítulos"; "Corriendo con tijeras"; "Hasta ese día"; "Los amigos no se besan en la boca"; "Quiero que vuelvas"; "Tenemos que hablar" y "No me trates de olvidar", fueron los temas coreados de principio a fin, sin faltar Ojos Marrones, sencillo con el que se hizo a redor a un Latín Grammy por mejor canción pop rock.





SE LLEVAN UN RECUERDO

Para conseguir un mejor lugar, obviamente lo más cerca del escenario que se pudiera, los fanáticos comenzaron a llegar desde las siete de la tarde. Con sus boletos en mano para la Zona Cero o sus pulseras para acceso general, se comenzaron a reunir en las inmediaciones de la Velaria.

Mientras esperaban que las puertas del recinto se abrieran, aprovecharon para comprar playeras o tazas y llevárselas como recuerdo de su asistencia al concierto.

"Estoy muy emocionada, es la primera vez que acudo a un concierto de Lasso, mi canción favorita es "Feliz por ti" y me acompañan mis amigas, hermana y mi cuñada ". Comentó Ruth Juárez de la colonia Casa Blanca.

Otra fan de Lasso es Johana quien convenció a su mamá y hermana de que la acompañarán a la presentación y tiene muchas canciones favoritas. Ella también es vecina de la ciudad de León.