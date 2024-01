Ellie Goulding inaugura la feria 2024

León, Gto.- La artista británica Ellie Goulding, fue la encargada de engalanar el primer concierto inaugural de la Feria Estatal de León, quien fue recibida eufóricamente por sus fanáticos.

Es de mencionar que es la primera vez que Elena Jane Goulding, más conocida como Ellie Goulding, pisa escenarios mexicanos, siendo la feria de León el primer concierto ofrecido en el país, por lo que esto posiciona a la feria como una de las mejores.

Saltó a la fama en 2009 tras ganar el concurso Sound of 2010 realizado por la cadena BBC. Y desde muy pequeña mostró talento en la música.





SE FORMAN DESDE TEMPRANO

Desde muy temprana hora, en las inmediaciones del parque explora, justo donde se entregarán las pulseras de acceso para los conciertos, se registraron largas filas de fanáticos, quienes esperaban ver a su artista favorita.

Provenían de diversas partes de la ciudad, puesto que incluso llegaron a través de tours, y ansiosamente esperaron a que se abrieran las taquillas para la entrega de las pulseras conmemorativas, estas estarían a partir de las 2 de la tarde hasta las 9:30 de la noche.

Aunque la entrega de las pulseras empalmó con la del grupo La Arrolladora Banda Limón, lo que provocó que las filas fueran extensas, esto no impidió a sus seguidores aguantar los rayos del sol de la tarde, para disfrutar de las canciones de Goulding por la noche.





CONCIERTO INOLVIDABLE

Una vez en el Foro Mazda, la cantante británica ofreció una noche inolvidable llena de música y diversión, ya que fue uno de los espectáculos más esperados de la Feria, y no defraudó a los asistentes.

Ellie interpretó algunos de sus mayores éxitos, como “Lights” y “Love Me Like You Do”, Esta última conocida por ser el tema principal de la película "Las 50 sombras de Grey", "I Need you love", "Miracle"; canciones que hicieron vibrar a todo el recinto, dónde sus fanáticos no dejaron de cantar y grabar cada momento.

RECIBE MUÑECOS "SIMI"

Por un momento la artista se dirigió a su público, y al ver la oportunidad sus fanáticos le lanzaron dos muñecos "Simi", como marca la tradición popular, hacia los artistas extranjeros.

Así como las canciones "Higher than heaven", "How deep", "Midnight Dreams", "Still falling for you", qué fueron coreadas efusivamente.

Es de mencionar que este año, la feria cuenta con una impresionante cartelera de artistas nacionales e internacionales, que incluye la presentación de Maluma, Jason DeRulo, Backstreet Boys y Kings of Leon, entre otros.