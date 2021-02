Un apagón, sería el caos en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el estado ha visto con preocupación cómo son cada vez más frecuentes los apagones energéticos en el país y de darse uno en la entidad afectaría severamente a las industrias, hospitales e incluso la propia refinería de Salamanca.

Por ello, señaló que Guanajuato seguirá apostando a las energías renovables, para con ello dejar de depender lo más que se pueda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero también para tener energía limpia y menos costosa.

“Ya estamos viendo pasar muy cerca la bala, ya había sido en el centro, el sur hace algunos meses, ahora fue en el norte. Por eso nosotros interpusimos una controversia constitucional en contra de un decreto de la Comisión Reguladora Energética respecto del uso de las energías renovables, porque nosotros creemos que se tendrían que usar las energías renovables, de hecho en próximas fechas estaré inaugurando un parque eólico en San Felipe, de Iberdrola, y hay otros proyectos en el noreste que se están dando”, dijo.

Comentó el mandatario que el estado tiene una gran oportunidad de entrar de lleno a las energías renovables, pues el estado tiene las condiciones para ello.

“Tenemos una zona árida en el noreste del estado que no es cultivable, que no hay agua y que podría ser utilizada para la cosecha de energía solar, porque tiene una alta radiación y hay zonas de viento en San Felipe, por El Cubo, para hacer proyectos de aerogeneradores o energía eólica.

“Por otro lado tenemos ductos de gas que pasan muy cerca de la zona industrial, como el de Los Ramones, que viene del norte, de la cual se podrían generar plantas de ciclo combinado, que son plantas que se produce energía eléctrica a través del gas y que producen vapor, muy oportunas éstas, por ejemplo para las llanteras, como Pirelli y Michelin, que usan vapor para el proceso de vulcanización de las llantas, entonces estos proyectos son importantes para Guanajuato, porque nos generarían más energía, nos ahorrarían más energía y sobre todo cuidan el medio ambiente, entonces nosotros vamos a seguir peleando en ese sentido y esa es la apuesta al futuro”.

Rodríguez Vallejo reiteró su extrañeza de que haya apagones en el país, pues señaló que eso no se veía desde 1970, cuando había cortes de energía eléctrica programados por la falta de infraestructura.

“Nosotros lo que vamos a hacer es invertir en energías limpias, para que las plantas, los parques industriales, que hay más de 47 en el estado, puedan tener sus plantas de ciclo combinado y sean autosuficientes de la red eléctrica de CFE, lo cual nos ayudaría porque un apagón de cinco minutos no significa que la fábrica se eche a andar en cinco minutos, hay máquinas que para reiniciar se necesita hasta un día porque las propias máquinas que no prenden pronto, a parte los hospitales, aunque tienen generadores de energía, la refinería, entonces todo se afectaría y ahorita la hemos visto pasar cerca, ya fue el norte, el sur, la Ciudad de México y ojalá que no pase esto en Guanajuato”.