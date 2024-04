Tras intento de homicidio, la activista Galilea de Brisas del Campestre salió del país

León, Gto. Zurey Galilea, la activista trans que cobró popularidad tras su labor social en un comedor comunitario en Brisas del Campestre, salió del país tras un intento de homicidio el pasado miércoles 27 de marzo y varias amenazas de muerte contra su persona.

Local Brindarán seguridad municipal a candidatos de Celaya

“Estaba yo platicando, se me acercaron varias señoras por el tema de los apoyos que yo estaba otorgando y llega un cholo tipo y me encañona con una pistola e intentó disparame tres veces, gracias a Dios la pistola no detonó, se le trabó y lo único que hice me quedé el shock, cuando yo reacciono una señora me dice 'te quisieron matar'”.

Tras el intento de asesinato, la activista se dirigió a su casa, pero antes de llegar, contó que se dio cuenta ya estaba abierta por lo que optó por dirigirse al Centro de la ciudad donde posteriormente fue canalizada junto con su familia al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob.

En entrevista, Galilea platicó que la protección le duró 10 días en lo que salió del país, después, se fue del estado en un autobús con su familia y sin dinero hasta que finalmente se acogió en otro país.

Fueron varias amenazas

García platicó que recibió varias amenazas, la primera en diciembre del 2023 tanto por redes sociales como por teléfono donde le exigían “que parara mi pedo porque me iba a matar por el activismos que estamos haciendo”.

“Es a raíz de la visibilidad que hemos dado en el Centro Social Comunitario, llegaron las amenazas, tuve dos amenazas hacia mi persona, una fue en diciembre, me hablaron por teléfono y por Facebook y la otra fue hace como un mes que me amenazaron de muerte”, agregó.

Local Se disparan a 62 las solicitudes de protección para candidatos de Guanajuato tras asesinato en Celaya

Dijo que a pesar de que le dijeron que su caso no lo hiciera público para no entorpecer las investigaciones, este martes decidió hablar ya que la volvieron a buscar en su domicilio en León.

“No me dejaban hablar las autoridades que porque no tenía que hablar porque iba a entorpecer las investigaciones, yo veo que por otro lado no era eso sino por el tema electoral, no querían que se supiera lo mio ya que en el estado de Guanajuato ha habido más muertes, una de ellas fue la candidata (Gisela) Gaytán que la mataron un día después que intentan asesinarme a mí”, añadió.