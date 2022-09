Transporte público tarda en pasar hasta 50 minutos en Héroes de León

Habitantes de la colonia Héroes de León reportan que la ruta alimentadora A-96 tarda en pasar hasta 50 minutos y en ocasiones se juntan hasta dos unidades por lo que piden que personal de movilidad haga inspecciones a los chóferes de dicho camión.

“Solo hay una ruta que viene de la Estación de Transferencia de Delta, cuando llega a la parada ubicada sobre el bulevar Vicente Valtierra y Ladrilleras del Refugio, ya no hay lugar o la fila ya está muy larga, si no alcanzamos a subir en ese camión tenemos que esperar al siguiente hasta 50 minutos”, mencionó Estefanía.

Además, informó que es necesaria otra ruta debido a que vecinos de Héroes de León sección II tienen que caminar por un baldío y tanto por las mañanas como en la noche jóvenes se esconden entre la hierba para asaltar a estudiantes y trabajadores.

“A parte de la inseguridad, deberían hacer una ruta alterna por el Eje Metropolitano y que llegue a Héroes de León sección II porque sufrimos de inseguridad al atravesar el campo, y además todos los vecinos tendríamos más opciones de transporte porque solo la ruta 96 llega a Delta y hay gente que necesita ir rumbo a la Estación de Maravillas y ahí perdemos mucho tiempo tan solo en el traslado”, dijo.

Alma, vecina de la colonia antes referida, platicó que a causa de la tardanza del autobús ha tenido que abordar transporte ejecutivo para no perder el bono de puntualidad y evitar que le rebajen el día de trabajo y su hija ha perdido clases.

“Aquí todos batallamos, más los empleados y estudiantes, por ejemplo, yo entro a trabajar a las 11 y tengo que estar antes de las diez y media para poder llegar al trabajo porque si salgo después puede que ya no llegue y el taxi me cobra 90 pesos, en lo que va del mes he pagado esa cantidad en tres ocasiones porque el camión no tiene horario y cuando pasa a veces ni se para por el sobrecupo”, indicó.

También pidieron a las autoridades correspondientes más en escuela porque solo hay un preescolar, una primaria y una secundaria y la zona a crecido tan rápido que vecinos de Ladrilleras del Refugio, Héroes de León y colonias aledañas para que sus hijos no pierdan el año escolar mandan a sus hijos a colegios alejados de la zona.

“La ciudad ha crecido tanto que también hace falta escuelas por la zona y tenemos que mandar a nuestros en el transporte público”, finalizaron.