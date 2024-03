Trabajan cuadrillas de limpieza por la madrugada

León, Gto.- Durante la noche y parte de la madrugada, cuadrillas de limpieza de la Dirección de Aseo Público y personal de la Dirección de Servicios Generales, así como de Aseo Público, limpiaron las pintas realizadas por las asistentes a la manifestación del 8 de Marzo.

Pocos minutos después de las once de la noche, el personal municipal acudió a la zona del Arco de la Calzada, también a la Presidencia Municipal y al Templo del Sagrario, Templo de las Tres Órdenes y a la Fuente de Los Leones, para quitar los grafitis.

Durante el transcurso de la madrugada, las cuadrillas también trabajaron sobre el bulevar Adolfo López Mateos, principalmente en los paraderos del Sistema Integrado de Transporte SIT. Los paraderos más afectados fueron Centro Histórico, Hermanos Aldama y Expiatorio.

A través de redes sociales, las fotografías de las mujeres que trabajan en la Dirección de Aseo Público, comenzaron a circular, dividiendo opiniones sobre el trabajo que hace una mujer a consecuencia de la libertad de expresión de otra mujer.

Sin embargo, una de las empleadas de SIAP, expresó que no tenía problema en limpiar lo que las participantes en la marcha por la conmemoración del Día de la Mujer, hicieron en los inmuebles.

"Sí, soy parte del personal de limpieza más específico (lavado de paraderos), se que el día de hoy me tocará despintar toda la noche pero no me quejo, lo hago todo el año en especial cuando son partidos de fútbol o eventos como la feria y nadie se preocupa por nosotros... Así que rayen, destruyan y rompan por aquellas que salieron y nunca más volvieron, por las que alzaron la voz para dejarnos un mundo mejor, por nuestras abuelas, madres, primas, nietas, sobrinas, por ti, por mí y por todas", escribió Kari Contreras en su red social de Facebook.