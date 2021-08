Trabajadores en contra de la desilusión de Generando Movimiento

Silao, Gto.- Colaboradores de la planta General Motors en Silao e integrantes de la organización Generando Movimiento, rechazaron la disolución de este grupo y, denunciaron al Centro de investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) como ente responsable de actuar de forma antidemocrática en contra de los beneficios de las y los trabajadores.

Los inconformes señalaron que a través de un comunicado público fechado en Silao a 22 de agosto, y dirigido a las y los trabajadores del complejo Silao de General Motors, a organizaciones sociales del país e internacionales y a la comunidad en general en conocer de la situación que carece de firmas y en que se leé Generando Movimiento Organización Sindical.

“El día de hoy queremos hacer público, que ante el gran esfuerzo de miles en el complejo Silao que salieron a votar por el No. Las y los compañeros despedidos y activos de General Motors agrupados en Generando Movimiento, seguiremos avanzando por una organización democrática y combativa que esté al servicio de las y los trabajadores. Sin imposiciones, ni caudillos y sin charrismos”, señala el documento.

Continua, “compañeras y compañeros, el día de hoy el Centro de investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) de manera democrática en una junta, en una junta, en donde no se nos permitió participar, si se nos comunicó de la finalidad de la misma, decidió diluir nuestro grupo. Nos oponemos firmemente a este atropello y denunciamos públicamente el actuar burocrático de los miembros de CILAS.

Los integrantes de la organización de trabajadores hicieron patente su postura ante esta situación y destacaron:

“No podemos permitir que nuestro movimiento sea tomado por agentes externos, no podemos permitir que no se nos tome en cuenta, no podemos permitir que nos dividan y que la información no sea discutida por todas y todos los que hemos construido la organización de Generando Movimiento”.

Los inconformes asentaron en el escrito que carece de firma, “Es por esta razón que negamos y denunciamos públicamente el intento de complot a nuestra organización, así como los métodos divisionistas del CILAS y su falta de compromiso con el verdadero apoyo con las y los trabajadores”.

Generando Movimiento explica el escrito, surgió como un frente para defender los derechos de todas y todos las personas que fueron despedidas de forma irregular y sometidos por más de 15 años por la organización sindical cetemista, con la que terminaron toda relación el pasado 18 de agosto al emitir un no a la validación del Contrato Colectivo de Trabajo ante la empresa General Motors.

Sobre el futuro del movimiento de trabajadores no se ha dicho más y nadie ha salido a dar la cara para dar a conocer el nuevo rumbo en la independencia del sindicalismo libre para los 6 mil 580 trabajadores de la empresa GM Silao. no era la primera vez que esto pasaba y a pesar de ser cautos con el fin de priorizar el proceso de legitimación y el bienestar de las y los compañeros activos.