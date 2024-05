Toma de agua comunitaria es insuficiente en Lomas de Guadalupe

León, Gto.- Habitantes de la comunidad Lomas de Guadalupe que viven pegados a la comunidad de Cantarranas manifestaron que en esta zona hay tres males que les aquejan y es la falta de agua, la falta de drenaje e inseguridad.

Local Ocl solicitará a los candidatos compromisos prioritarios en movilidad y agua

La señora Mari dijo qué Lomas de Guadalupe no es una colonia irregular, sin embargo, no cuentan con drenaje debido a que les han comentado que la tierra está muy dura y no pueden abrir las calles con máquinas y de ahí viene otro mal que es también la instalación de tuberías para que a sus hogares llegue directamente el agua potable.

Con la ola de calor y los tandeos de agua, la toma de agua comunitaria en la zona no siempre cuenta con líquido pero cuando comienza a llegar el agua, los vecinos conectan mangueras y no permiten que todos se puedan abastecer, además, destacaron que las pipas de agua no quieren subir que el camino de terracería es peligroso.





Los que vivimos pegados a Cantarranas no nos permiten agarrar agua porque dicen que no nos pertenece la toma pero es muy pesado estar llevando a los barriles de bote en bote para llenarlos pero un así lo tenemos que hacer, pero los que viven cerca de las tomas conectan sus mangueras y se abastecen y muchas familias nos quedamos sin líquido, explicó.

Asimismo, expresaron que otro mal es la inseguridad porque no pueden dejar ni un solo día sus viviendas solas porque los amantes de lo ajeno se aprovechan y saquena por completo los inmuebles.

“Sí viene la policía y todo pero no podemos salir porque por un sólo día que no estemos se llevan todo, incluso ya tenemos identificadas las personas que roban pero cómo denunciar si luego los dejan libres y se vienen a vengar”, señalaron los vecinos.

Local Llegó la crisis del agua a León: no hay pescado y la presa El Palote se secó

En cuanto a la falta de drenaje, los vecinos han hecho fosas pero en esta temporada les ha causado enfermedades estomacales por lo que piden a las autoridades no se olviden de la colonia.