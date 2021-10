Todo para que GPI sea “nido ideal de inversiones”

León, Gto.- La labor de atracción de inversiones, adicionales a las que ya se pactaron en Europa con más de 446 millones de dólares, de las cuales el 70 por ciento se instalarán en Guanajuato Puerto Interior que se convertirá en el "nido de atracción de inversiones” al ser el mejor Puerto Seco de América, pues cuenta con toda la infraestructura necesaria para recibir a más empresas trasnacionales, aseguró Luis Quiroz Echegaray para El Sol de León.

“Puerto Interior por sí solo es un foco de atracción de inversiones, porque las empresas no vienen a invertir en donde no tienen las condiciones de hacerlo, es como los pájaros, los pájaros nunca van y ponen sus huevos en donde no tienen un nido, entonces Puerto Interior es un nido de atracción de inversiones”. La gira que hizo el gobernador allá en Europa, el 70 por ciento de lo que él anunció es para Puerto Interior”, comentó.

Debido a su ubicación geográfica, misma que se enlaza con principales ciudades del país por carretera, tren y vía aérea, Guanajuato Puerto Interior conecta con los puertos marítimos nacionales del pacífico y el golfo, sumando también al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, para mejorar las facilidades de comunicación que requieren las actividades económicas.

Quiroz Echegaray, dijo que ya son 5 mil millones de dólares las inversiones que se han sumado dentro del parque industrial y que todavía faltan más inversiones por llegar, las cuales serán anunciadas por el gobernador de Guanajuato en su momento.

“Siguen otras reinversiones que todavía no ha anunciado el señor gobernador, entonces yo considero que las condiciones que se dan y eso se tiene que repetir, que pongamos otras estructuras que sean foco de atracción de inversiones”, mencionó.

Agregó que Guanajuato no ha dejado de invertir en sus instalaciones, también en la economía de las empresas en la entidad, las cuales se vieron afectadas por la contingencia sanitaria a causa del Covid-19,

“Guanajuato ha estado invirtiendo y no ha dejado de invertir, no podemos hablar de que las empresas estén afectadas, al contrario, precisamente las expansiones que tiene Puerto Interior son muy importantes”, dijo.

A parte de Guanajuato Puerto Interior, que cuenta con 980 hectáreas y con 8 zonas estratégicas, entre ellas la Aduana Interior, Recinto Fiscalizado, Educación y Capacitación con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en las carreras de aeronáutica, automotriz, biotecnología y farmacéutica.

Así como los parques industriales Santa Fe Y1, Y”, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, terminal especial en carga ferroviaria, centro de servicios comunitarios y el distrito de negocios.

El director general de Guanajuato Puerto Interior, dijo que todavía hace falta ampliar la oferta para poder “en cierta forma seguir recibiendo inversiones, porque Guanajuato Puerto Interior no es la única parte, hay otros parques industriales que están trabajando muy bien y que son esos nidos de atracción de inversiones”, mencionó.

Luis Quiroz Echegaray, dijo que la expansión de nuevas empresas en Guanajuato es la clara señal de que se están haciendo bien las cosas, ya que las corporaciones están convencidos del rendimiento que tiene el estado para su productividad y que eso genera un bienestar en la población.

“Es mucho más significativo una empresa que se expande, porque te da una garantía de que vienen no nada más a ver cómo les va, sino ya les está yendo bien y si se están expandiendo es porque ya les está yendo mejor, entonces eso es precisamente detalles más importantes”, explicó.