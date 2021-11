Tienen aerolíneas más quejas ante Profeco en Guanajuato

León, Gto.- Ocupan aerolíneas el primer lugar en quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la Oficina de Atención en Guanajuato, con un total de 63 quejas radicadas, 36 conciliadas y 19 en trámite, los proveedores que cuentan con mayor recurrencia en reclamaciones en lo que va del 2021, son Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, informó la dependencia para El Sol de León.

La empresa Aerovías de México, (Aeroméxico) cuenta con 32 quejas, mientras que Concesionaria Vuela Compañía de Aviación (Volaris) tiene 10 y Aeroenlaces Nacionales (VivaAerobus) con 2, siendo los motivos principales la negativa de cambios o devoluciones.

Algunos de los derechos que puede hacer válido el consumidor en el servicio público de transporte aéreo son que la información y publicidad proporcionada debe ser veraz, comprobable, clara y no incidir a error o confusión, sea a través de puntos web, centros de atención, mostradores, centrales de reserva o en medios impresos con que cuenten a bordo.

También se debe dar a conocer al consumidor los términos y condiciones aplicables al momento de comprar el boleto e incluir tarifas, comisiones y cualquier otro cargo cubierto, así como el monto total a pagar debe informarse de manera clara al consumidor.

Respecto a servicios adicionales, la aerolínea no podrá realizar cargos que condicionen la compra del boleto a la contratación obligatoria de servicios adicionales, las causas del retraso o demora del vuelo deben ser informadas por medios electrónicos o físicos, en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero. Si la demora es causa atribuible a la aerolínea, debe compensar al pasajero de acuerdo a lo que se establece en la LFPC y la Ley de Aviación Civil.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Anuncia Diego Sinhue, semáforo verde para Guanajuato la siguiente semana

Profeco informó que Aeroméxico incluye equipaje de mano sin costo en su tarifa básica; mientras que a Viva Aerobus y Volaris se les inició procedimiento de infracción en aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta, por cobro de tarifa básica sin incluir equipaje de mano, por ello se les colocó un sello de suspensión como medida precautoria, pero seguirá abierta la venta de boletos para no afectar a consumidores.

Al inicio del Buen Fin 2021, la Profeco concilió con Aeroméxico algunos reclamos de consumidores para que se les permitiera viajar con equipaje de mano sin cargo extra, aún con la tarifa más baja, por lo que se incluye sin cargo extra el equipaje de hasta 10 kilogramos, en su tarifa más baja.

Con ello, a los consumidores con boleto comprado en tarifa básica se les permitirá abordar con una pieza de equipaje, y en breve la aerolínea modificará en su portal web de ventas los términos de su tarifa.

Hasta este momento la lista de ciudades con mayor número de reclamaciones de aerolíneas la encabezan Guadalajara, Puerto Vallarta, Culiacán y Chihuahua, con tres cada una.

Los motivos principales de las 40 reclamaciones fueron por no respetar precio anunciado (9), cargos adicionales no autorizados (8), incumplimiento de promoción (5), incumplimiento de oferta (4), no respeta meses sin intereses (3), entrega de producto dañado (2), no informa términos y condiciones (2), negativa a cancelación de compra (2), negativa a la entrega (1) y negativa a la venta de productos en existencia (1).