Tiene gran potencial el Aeropuerto Internacional de Guanajuato: CCE

León, Gto.- El eje industrial de crecimiento en el estado y la región es el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG), por lo que es necesario fortalecer su operatividad, comentó Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León.

Consideró que el actual AIG es insuficiente para la demanda que tiene de los usuarios, porque en horas pico colapsa y es un buen momento para que quienes los administran vean que el estado tiene un potencial importante en la región Centro Bajío Occidente, donde está enclavada la terminal aérea.

“Porque da la oportunidad de que en un círculo de 150 a 200 kilómetros se tenga una conectividad con el sector de turismo de negocios y de turismo de recreación que es muy importante”, explicó.

Dijo que el Aeropuerto Felipe Ángeles sólo impactará la zona donde está enclavado como Hidalgo y algunas comunidades cercanas, pero esa expectativa de que sería el hub de Texcoco no, ese es otro proyecto, no ha tenido la aceptación de las líneas comerciales y no cumple con la expectativa.

“Definitivamente una inversión cara porque con esos recursos se podría haber terminado el aeropuerto de Texcoco y haber complido con potencializar el turismo nacional, el crecimiento de negocios y todo lo que se proyectaba con el aeropuerto”, explicó.

Precisó que se requieren inversiones de alto impacto, pero el aeropuerto donde se instaló no generará un retorno de la magnitud que se esperaba porque la conectividad es mucho más mala que la que tiene Texcoco, y en todo caso se podría haber arreglado el Aeropuerto de la Ciudad de México que está en condiciones deplorables.

Informó que se requiere infraestructura sólida a través de buenas carreteras y buenos aeropuertos, la conectividad y la seguridad.

GAP fortalecerá infraestructura del AIG

Desde el año pasado Eduardo Contreras Mora, el administrador del AIG que pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), habló del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) del Aeropuerto Internacional de Guanajuato por 1 mil 500 millones de pesos que el fortalecimiento de la infraestructura de la terminal que proyecta más plataformas de aviación privada y comercial, la rehabilitarán adecuaciones en la parte del pavimento, en los rodajes y en la pista.

La construcción de una gasolinera y tienda de conveniencia, ampliar con 33 mostradores más de documentación, la ampliación del hangar a cuatro mil metros cuadrados con una plataforma de 2 mil metros cuadrados, así como las salidas y puertas de abordar, entre otras cosas.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“La parte de carga se vuelve importante para nosotros porque ya representa cifras, antes no lo mediamos (...) viene una terminal de carga que vamos a construir en los siguientes años, que va de la mano con todo el crecimiento industrial y agrícola que tiene el estado de Guanajuato”, aseguró Contreras Mora a El Sol de León.

Por su parte González García, comentó que es necesario que el Gobierno Federal tome en cuenta la opinión de todos y apueste por temas de formación, educación, valores, integridad, que puede sacar un país hacia adelante porque no todos tienen acceso a ello.

Finalmente en el tema económico no toda la población tiene el mismo conocimiento de donde podría producirse mayor bienestar para la sociedad, por lo que se debe apostar por las mentes que pueden guiar a través de la preparación, educación, la conciencia social, y que el beneficio sea para todos.

