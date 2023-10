Tiendas de artículos chinos se apoderan del comercio local

León, Gto.- Desde hace meses, las tiendas de artículos de procedencia China se han apoderado de la centros comerciales, locales de Zona Centro y áreas comerciales con la comercialización de diversos artículos.

Ropa, calzado, papelería, juguetería, iluminación, peluches, mueblería, belleza, cocina, decoración, tecnología, hogar, blancos, seguridad y una gran variedad de departamentos es lo que una de estas populares tiendas chinas tienen para ofrecer.

Sus amplios pasillos y opciones variadas de artículos, hacen que los compradores tengan diversidad de opciones al momento de elegir un producto, además, una de las características de estas tiendas, es el costo bajo y accesible de su catálogo.

Zapatos por 150, playeras por 50 pesos, kits de brochas de maquillaje por 100, ropa interior desde los 20 pesos.

"Los tickets promedio no pasan de los mil pesos, pero hay personas que les encanta llevarse muchas cosas, salen con carritos llenos, los precios de estos productos hacen que las personas puedan adquirir sus necesidades y hasta algún gustito se pueden dar" declaró uno de los cajeros en una tienda China.

De las cadenas más populares que ofrecen productos fabricados en la potencia manufactura oriental, son "China City" y "Miniso" empresas que recientemente se han establecido en plazas comerciales.

Sin embargo, estás dos populares y grandes cadenas no son la única oferta de productos chinos en la ciudad, principalmente en zona centro, existen varias tiendas con el mismo concepto; la calle Pino Suárez es una de las principales sedes de estos comercios

Los productos de estas tiendas carecen de una calidad superior en sus materiales, no obstante su costo es por lo menos un 50 por ciento más económico que cualquier producto fabricado en Estados Unidos o maquila nacional.

Esto debido a la alta oferta de mano de obra y fabricas en aquel país, China, uno de los países con más diversidad para la mano de obra, desde muy barata hasta calidades superiores.

En charlas con una de las clientas, platicó: "Yo aquí solo vengo a comprar unas mascarillas y un líquido que me sirve mucho para hacerme limpiezas, hasta eso sus productos no son malos, y me ahorro mucho dinero, aunque quien sabe, nada más veo que ya me ahorré y quiero luego luego comprarme algo más, aquí tienen productos para todos los gustos y profesiones. Concluyó la compradora.