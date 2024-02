También por Tigres del Norte; apartan lugares en fila de pulseras

León, Gto.- Bancos, sillas y hasta botes de aluminio fueron utilizados para apartar los primeros lugares, en la fila del Foro Mazda, y obtener una pulsera para el concierto de Los Tigres del Norte, quienes se presentarán el lunes 5 de febrero en la Velaria de la Feria.

A las diez de la noche del sábado, es decir, 48 horas antes de la presentación, ya estaban formados los primeros diez.

En el transcurso de la madrugada se fueron sumando más personas y esta mañana, ya eran cincuenta los que apartaban el lugar.

Debido a que la fila de los Fans fanáticos de Marco Antonio Solis estaban en la entrada de Explora, los seguidores de Los Jefes de Jefes, optaron por formarse en el camellón central y cuando termine la entrega de pulseras para "El Buki", ocupar ese lugar.

Por varios momentos de la madrugada, la fila se quedó sola pero los bancos, sillas y botes fueron asegurados con cinta amarilla para evitar que se los llevarán.

"Ahí llegan y dejan su silla y su banco, realmente mientras no estorben, mientras no invadan o causen afectaciones a otras personas o al tráfico no hay problema" contó un oficial de policía que resguardaba el lugar.

El oficial, agregó que por ello se ha hecho operativo en el lugar. "Debido a la afluencia de gente si es necesario cerrar la vialidad, estos últimos días, porque la gente se está quedando toda la noche. En los primeros conciertos no fue necesario pero como había más gente para evitar incidentes se ha cerrado por completo uno de los carriles.

El Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona comentó que hasta el momento se ha reportado saldo blanco en estos operativos.

"El día jueves tuvimos casa llena en Foro Mazda y Palenque", seguimos haciendo recorridos de seguridad, hay coordinación con Protección Civil Del Estado y con Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y cadetes de la Academia también se suman al operativo y no hemos tenido incidentes". Detalló Bravo Arrona.

Por otro lado, el SSPPCL, precisó que al interior de la Feria no ha habido venta de pulseras pero sí se detectó a varias personas que se forman y después las ofertan.

"Ya tomamos la decisión de que la persona que traiga su pulsera proporcionada por el Patronato de la Feria, no tenemos problema en entrar. Hay pulseras que alguien se pasa de listo, la parte a la mitad y entran dos. Se está revisando todo eso y tiene que ser una pulsera, completa, sellada por persona".

También se detectó que hicieron pulseras de papel. "Ya dí la instrucción de que cualquier pulsera que se detecte de papel o que no sea la entregada por el patronato, se va a poner a disposición del Juez Cívico por falta administrativa, por el mal uso". Detalló Bravo Arrona.