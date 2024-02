Agotadas las pulseras para Backstreet Boys

León, Gto.- En cuatro horas se agotaron las pulseras para el acceso gratuito al concierto de los Backstreet Boys. Algunos afortunados no pasaron ni 30 minutos en la fila porque llegaron de último momento.

Local ¡Mandaron hasta a el perro! Todo sea por una pulsera para BSB

De manera puntual, a las nueve de la mañana comenzó la entrega. Más de 2 mil personas llegaron durante la madrugada para sumarse a otros casi mil fanáticos que ya estaban en la fila.

Al transcurrir las horas, los fanáticos formaron cinco filas, para obtener sus pulseras. Algunos prefirieron no desvelarse pero si levantar a las cinco o seis de la mañana para ir por su acceso gratuito. Otros más, a las ocho.

Muchas personas decidieron no ir a formarse, al creer que no alcanzarían a llegar. Sin embargo, a las 12:20 se dio aviso de que ya no había fila y aún quedaban 2 mil pulseras. Por lo que rápidamente la gente comenzó a acercarse.

Algunos no tuvieron necesidad de formarse y directamente entraron su pulsera sin perder más tiempo.

Pocos minutos después, el anuncio de cero fila provocó que nuevamente se congregara la gente y en los últimos diez minutos alrededor de 700 personas ya estaban formadas.

Sin embargo a la una de la tarde se entregaron las últimas 60 pulseras. 500 personas se quedaron a nada de recibir su acceso y ahí terminó su aventura por asistir al concierto de los Backstreet Boys.

Local Ahorran familias hasta 50 mil pesos para conciertos

Con un megáfono, personal del patronato de la Feria, les anunció la opción de ir a la Zona Fest. Algunas personas se retiraron resignadas y otros permanecieron en el lugar, esperanzados a que les dieran una pulsera, pero ya no había nada que hacer.